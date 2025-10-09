В России предложили ликвидировать микрозаймы и заменить их государственными кредитами

Микрофинансовые конторы в России могут полностью запретить. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил заменить их на госпрограмму с займами под минимальный процент.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил полностью запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Вместо них он считает необходимым создать систему государственного микрокредитования, где граждане смогут получать займы под 2–3% годовых, пишут «Вести«.

По мнению политика, такая мера станет инструментом социальной поддержки населения и поможет стимулировать потребительский спрос. Это, в свою очередь, окажет прямую поддержку экономике страны.

Это предложение прозвучало на фоне недавнего расширения прав для самих МФО. С 22 октября некоторым из них разрешили выдавать ипотечные займы. Однако это касается только организаций, которые учреждены и полностью контролируются властями региона, и только в рамках действующих госпрограмм поддержки. При этом в каждом субъекте может работать лишь одна такая МФО, а сумма займа будет ниже, чем в банке.