0
23 минуты
Экономика

В России хотят упразднить статус индивидуального предпринимателя

В Госдуме сообщили о планах ликвидировать статус ИП для борьбы с «серыми» схемами. Предпринимателей переведут в формат юридических лиц после 2029 года.
депутаты в госдуме
©rutube

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов сообщил о планах по изменению структуры малого бизнеса в России. По словам депутата, статус индивидуального предпринимателя (ИП) предполагается полностью ликвидировать, так как он считается устаревшим и создает сложности для налогового администрирования.

Основной целью реформы называют повышение прозрачности экономики. Парламентарий отметил, что текущий формат ИП часто используется для схем ухода от налогов и незаконного обналичивания средств. Кирьянов охарактеризовал существующий статус как недостаточно регламентированный и подчеркнул необходимость закрытия подобных законодательных пробелов.

Вместо статуса ИП государство планирует создать условия для перехода предпринимателей в формат юридических лиц. Предполагается, что граждане будут регистрировать полноценные компании (ООО и другие формы) либо оставаться в статусе самозанятых, минуя промежуточное звено. По мнению законодателей, «ипэшник» как правовая категория будет исключен из системы.

Реализация инициативы ожидается не ранее 2029 года, когда завершится десятилетний эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД). На данный момент в России зарегистрировано более 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей, которым в будущем предстоит выбор между переходом в статус физического лица или регистрацией компании.

Параллельно с ужесточением требований обсуждаются и меры поддержки. Ранее портал News-Bash сообщал, что Леонид Слуцкий предложил ввести налоговый вычет от 50 до 100 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место. Данная льгота будет распространяться на предпринимателей, развивающих бизнес в малых городах с населением до 50 тысяч человек.

Также действуют текущие меры поддержки бизнеса. С октября 2025 года предприниматели и самозанятые получили право на кредитные каникулы. Отсрочка платежей до шести месяцев предоставляется тем, чей доход снизился более чем на 30%, при соблюдении установленных лимитов по сумме кредита.

Вместе с тем усиливается контроль за соблюдением правил торговли. Продавцам товаров без обязательной цифровой маркировки грозят штрафы: для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч.

