В России готовят блокировку продлённых карт Visa и Mastercard

В России готовятся заблокировать карты Visa и Mastercard с продлённым сроком действия. Причиной стали истекшие сертификаты безопасности чипов.
банковская карта Visa
©Gemini

В России планируют вывести из обращения банковские карты Visa и Mastercard, срок действия которых банки продлили на неопределённый срок. Как сообщают медиа со ссылкой на представителей платёжной индустрии, причиной такого шага стали вопросы безопасности. Точная дата блокировки пока не определена, но регулятор обещает плавный переход.

По данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), ключевая проблема заключается в том, что сертификаты безопасности чипов на этих картах истекли ещё 1 января 2025 года. Продлить их невозможно, поскольку международные платёжные системы покинули российский рынок. Использование карт без действующих криптографических ключей создаёт риски для безопасности операций и противоречит требованиям Центробанка.

Представители ЦБ подтвердили, что рассматривают ограничение срока службы такого пластика для борьбы с мошенничеством. При этом в ведомстве заверили, что резких шагов не будет. Банки получат указание заблаговременно проинформировать клиентов о необходимости замены карты. Процесс будет организован так, чтобы у всех был достаточный и разумный срок для перехода на альтернативные платёжные средства.

Эксперты и представители банковской сферы рекомендуют россиянам не дожидаться официальной блокировки и заранее оформить карту национальной платёжной системы «Мир», чтобы избежать возможных трудностей с проведением платежей в будущем.

Напомним, Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России весной 2022 года. Карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, однако продолжили функционировать внутри страны.

Все транзакции по ним начали обрабатываться через Национальную систему платёжных карт. Тогда же российские финансовые организации приняли решение сделать карты бессрочными, чтобы избежать дефицита пластика и чипов, а также избавить клиентов от необходимости срочного перевыпуска.

