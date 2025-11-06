0
Экономика

В Госдуме предложили усилить контроль над ценами на продовольствие: чем это грозит

Депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект о предельной наценке в 15% для торговых сетей. Бизнес опасается дефицита, а авторы верят в борьбу с ростом цен.
продукты питания на прилавке магазина
Российские магазины могут лишиться права свободно устанавливать цены на товары, что грозит обернуться пустыми полками. Депутаты от «Справедливой России» под руководством Сергея Миронова подготовили законопроект, который ограничит торговые наценки планкой в 15% от стоимости производителя. Об этом сообщают «Известия»

Авторы инициативы считают, что торговые сети целенаправленно завышают стоимость товаров для покупателей. По их информации, наценка на некоторые позиции может достигать 200–300%, что напрямую разгоняет инфляцию. Парламентарии ссылаются на данные ФАС, которая регулярно ловит ритейлеров на необоснованном завышении цен, в том числе на хлеб.

Представители бизнеса, в свою очередь, назвали идею малореалистичной. Они напоминают о высокой ставке ЦБ в 16,5%, из-за которой приходится брать дорогие кредиты на развитие. Кроме того, в наценку закладываются расходы на аренду помещений, зарплату сотрудникам и коммунальные платежи, а не только прибыль.

Экспертное сообщество опасается, что принудительное сокращение доходов ритейла приведёт к дефициту. Если продавать товары станет невыгодно, сети просто сократят ассортимент, и с полок могут исчезнуть привычные продукты. В итоге вместо снижения цен потребители рискуют столкнуться с их отсутствием.

Это не первая попытка Сергея Миронова повлиять на ценообразование в стране. Ранее он уже предлагал создать специальный Госкомитет по регулированию цен для борьбы с инфляцией. Идею ограничить торговые наценки 15 процентами его фракция озвучивала ещё год назад.

Как ранее писал «Ньюс-Баш», на фоне этих инициатив правительство готовится поднять НДС с 20% до 22% с 2026 года. Этот шаг, по прогнозам аналитиков, сам по себе может привести к удорожанию большинства товаров на 6–8%. Новая инициатива депутатов добавляет неопределённости в прогнозы о будущей стоимости жизни россиян.

