В деревне Дорогино под Уфой построят отель за 75 млн рублей

В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест ©Imagen
В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест
В Уфимском районе скоро появится новый приют для путников и 12 свежих вакансий. На недавнем «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова дали зелёный свет проекту гостиничного комплекса в деревне Дорогино.
Компания «Алан», по данным пресс-службы главы, готова вложить в дело 75 миллионов рублей. За эти деньги в деревне вырастет отель площадью 2 тысячи квадратных метров. В комплекте с ним пойдут кафе и небольшой магазин, чтобы гостям и местным жителям было где перекусить и закупиться.
Инвестор — ООО «Алан» в лице гендиректора Айрата Фаткуллина. Интересная деталь: фирма совсем молодая, её зарегистрировали только в октябре 2024 года в селе Иглино. Но амбиций компании, которой нет и года, уже хватает на серьёзные проекты.
Проект уже получил статус приоритетного. Это такой карт-бланш от властей, который сулит преференции. Местная администрация пообещала помочь с главным — оформлением земельного участка под строительство.
Главная социальная плюшка от проекта — это создание 12 рабочих мест. Для небольшой деревни это вполне ощутимая поддержка.
- Что такое «приоритетный статус» и что он даёт инвестору?
Это особый статус, который правительство Башкирии присваивает значимым для региона проектам, чтобы максимально им помочь. Для инвестора это означает серьёзные преференции:
Земля без торгов: Самое главное — возможность получить земельный участок в аренду без конкурентных аукционов. Администрация Уфимского района поможет компании «Алан» с оформлением земли под строительство.
Налоговые льготы: Компания может рассчитывать на льготы по налогу на прибыль и имущество.
Субсидии: Возможность получения субсидий из республиканского бюджета.
Чтобы получить такой статус, проект должен соответствовать ряду критериев, включая создание новых рабочих мест и положительное влияние на экономику.
- Почему для строительства выбрали именно деревню Дорогино?
Деревня Дорогино находится в Уфимском районе, в непосредственной близости от столицы, что делает её привлекательной для развития придорожного сервиса. Новый комплекс будет ориентирован не только на жителей деревни, но и на большой поток автотуристов и гостей региона, следующих по трассе.
- Кто инвестор? Компания, которой нет и года, вкладывает 75 миллионов — это не подозрительно?
Инвестором выступает ООО «Алан», зарегистрированное в селе Иглино в октябре 2024 года, с уставным капиталом в 10 000 рублей. Генеральным директором и единственным учредителем является Айрат Фаткуллин. Хотя компания и молодая, такие проекты часто реализуются через специально созданные юридические лица. Главное, что инвестор смог доказать серьёзность своих намерений и наличие средств на «Инвестчасе» у главы республики, после чего и получил одобрение.
- Этот отель — часть какой-то большой программы по развитию туризма?
Да, безусловно. Этот проект идеально вписывается в новую стратегию развития туризма в Башкирии. В 2025 году в республике стартовал масштабный региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На его реализацию за три года планируется направить более 800 млн рублей. Власти активно поддерживают создание как крупных отелей, так и небольших модульных гостиниц и придорожных комплексов, чтобы удовлетворить растущий туристический поток, который летом 2025 года может превысить 2 млн человек.
- 12 рабочих мест — это много или мало для такого проекта?
Для деревни это весьма ощутимо. Но если сравнивать с другими недавними гостиничными проектами в регионе, то цифра выглядит скромной. Например, новый отель при аэропорте «Уфа», открытый в июле 2025 года, создал 110 новых рабочих мест. А придорожный комплекс в селе Инзер, который также получил статус приоритетного, планирует создать 20 рабочих мест при инвестициях в 21 млн рублей. Это показывает, что проект в Дорогино ориентирован на компактный формат.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.