В деревне Дорогино под Уфой построят отель за 75 млн рублей

В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест

В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест

В Уфимском районе скоро появится новый приют для путников и 12 свежих вакансий. На недавнем «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова дали зелёный свет проекту гостиничного комплекса в деревне Дорогино.

Компания «Алан», по данным пресс-службы главы, готова вложить в дело 75 миллионов рублей. За эти деньги в деревне вырастет отель площадью 2 тысячи квадратных метров. В комплекте с ним пойдут кафе и небольшой магазин, чтобы гостям и местным жителям было где перекусить и закупиться.

Инвестор — ООО «Алан» в лице гендиректора Айрата Фаткуллина. Интересная деталь: фирма совсем молодая, её зарегистрировали только в октябре 2024 года в селе Иглино. Но амбиций компании, которой нет и года, уже хватает на серьёзные проекты.

Проект уже получил статус приоритетного. Это такой карт-бланш от властей, который сулит преференции. Местная администрация пообещала помочь с главным — оформлением земельного участка под строительство.

Главная социальная плюшка от проекта — это создание 12 рабочих мест. Для небольшой деревни это вполне ощутимая поддержка.