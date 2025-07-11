В Башкирии запускают новое хлебное дело при поддержке властей

Уфимский производитель хлеба «Сирена» вложит 124 млн рублей в строительство нового цеха. Проект создаст 30 рабочих мест

Свежий хлеб и новые рабочие места скоро появятся в Уфе. Местный производитель ООО «Сирена» запускает крупный проект, получив зелёный свет от главы Башкирии.

Компания инвестирует 124 миллиона рублей в строительство новой производственной площадки. Она разместится рядом с уже действующим предприятием. Руководство фирмы обещает обеспечить свежей выпечкой не только Башкирию, но и наладить поставки в соседние регионы. В планах — создание 30 новых вакансий.

Поддержку проекту оказали на самом высоком уровне. Идею одобрил лично Радий Хабиров во время «Инвестчаса», а мэрия Уфы поможет с оформлением земельного участка под строительство. Похоже, у компании, которую возглавляет Алексей Захаров, отличные отношения с властями, ведь господдержку она получает не впервые.

Финансовые дела у «Сирены» тоже в порядке. За 2024 год фирма отчиталась о выручке в 209 миллионов и чистой прибыли в 28 миллионов рублей.

Расширение «Сирены» происходит на фоне общего роста пищевой промышленности в регионе. По официальным данным, за первые пять месяцев 2025 года объём производства пищевой продукции в Башкортостане вырос на 32%.