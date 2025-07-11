В Башкирии запускают новое хлебное дело при поддержке властей

Уфимский производитель хлеба «Сирена» вложит 124 млн рублей в строительство нового цеха. Проект создаст 30 рабочих мест ©Imagen
Свежий хлеб и новые рабочие места скоро появятся в Уфе. Местный производитель ООО «Сирена» запускает крупный проект, получив зелёный свет от главы Башкирии.
Компания инвестирует 124 миллиона рублей в строительство новой производственной площадки. Она разместится рядом с уже действующим предприятием. Руководство фирмы обещает обеспечить свежей выпечкой не только Башкирию, но и наладить поставки в соседние регионы. В планах — создание 30 новых вакансий.
Поддержку проекту оказали на самом высоком уровне. Идею одобрил лично Радий Хабиров во время «Инвестчаса», а мэрия Уфы поможет с оформлением земельного участка под строительство. Похоже, у компании, которую возглавляет Алексей Захаров, отличные отношения с властями, ведь господдержку она получает не впервые.
Финансовые дела у «Сирены» тоже в порядке. За 2024 год фирма отчиталась о выручке в 209 миллионов и чистой прибыли в 28 миллионов рублей.
«Сирена» — это какая-то новая фирма?
Нет, ООО «Сирена» — это уже известный уфимский производитель, зарегистрированный ещё в 2002 году. Компания давно работает на рынке и специализируется на хлебобулочных и кондитерских изделиях длительного хранения. Владелец компании, Алексей Захаров, также руководит предприятием «Булгаковский хлеб». Так что это не стартап, а расширение уже существующего и вполне успешного бизнеса.
Что конкретно получит компания от властей? Просто одобрение?
Не только. Проект получил статус приоритетного, а это значит, что инвестор может рассчитывать на налоговые льготы и другие преференции. Кроме того, мэрия Уфы получила прямое поручение помочь компании с оформлением земельного участка под строительство нового цеха. Это серьёзная административная поддержка, которая значительно упрощает реализацию проекта.
Почему власти так поддерживают именно производителя хлеба?
Это часть общей стратегии по поддержке местного малого и среднего бизнеса. В Башкирии более 70% всех госзакупок приходится на долю малого бизнеса, и поддержка местных производителей — принципиальная позиция руководства республики. Кроме того, пищевая промышленность в регионе на подъёме: за первые пять месяцев 2025 года производство выросло на 32%. Инвестиции в хлеб — это вклад в продовольственную безопасность и развитие экономики региона.
Они будут печь только обычный хлеб?
Ассортимент у «Сирены» довольно широкий. Основная специализация — это не только хлеб, но и сухари, печенье, пироги, бисквиты и торты длительного хранения. Новый цех позволит расширить производство и поставлять продукцию не только в магазины Башкирии, но и в соседние регионы.
А что с другими хлебозаводами в Уфе? Они все успешно работают?
Не совсем. Ситуация на рынке разная. На фоне новостей о расширении «Сирены» стоит вспомнить недавнюю историю. Весной 2025 года в Уфе снесли исторический хлебозавод №2, входивший в объединение «Восход», для строительства жилого комплекса. Это событие вызвало большой общественный резонанс. При этом в городе продолжают работать такие крупные предприятия, как, например, Уфимский хлебозавод №7, который действует ещё с 1941 года.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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