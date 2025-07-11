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В Башкирии запускают новое хлебное дело при поддержке властей

Уфимский производитель хлеба «Сирена» вложит 124 млн рублей в строительство нового цеха. Проект создаст 30 рабочих мест
порезанный на ломтики хлеб
©Imagen

Свежий хлеб и новые рабочие места скоро появятся в Уфе. Местный производитель ООО «Сирена» запускает крупный проект, получив зелёный свет от главы Башкирии.

Компания инвестирует 124 миллиона рублей в строительство новой производственной площадки. Она разместится рядом с уже действующим предприятием. Руководство фирмы обещает обеспечить свежей выпечкой не только Башкирию, но и наладить поставки в соседние регионы. В планах — создание 30 новых вакансий.

Поддержку проекту оказали на самом высоком уровне. Идею одобрил лично Радий Хабиров во время «Инвестчаса», а мэрия Уфы поможет с оформлением земельного участка под строительство. Похоже, у компании, которую возглавляет Алексей Захаров, отличные отношения с властями, ведь господдержку она получает не впервые.

Финансовые дела у «Сирены» тоже в порядке. За 2024 год фирма отчиталась о выручке в 209 миллионов и чистой прибыли в 28 миллионов рублей.

Расширение «Сирены» происходит на фоне общего роста пищевой промышленности в регионе. По официальным данным, за первые пять месяцев 2025 года объём производства пищевой продукции в Башкортостане вырос на 32%.

Вопрос автору:
«Сирена» — это какая-то новая фирма?
Ньюс-Баш
Нет, ООО «Сирена» — это уже известный уфимский производитель, зарегистрированный ещё в 2002 году. Компания давно работает на рынке и специализируется на хлебобулочных и кондитерских изделиях длительного хранения. Владелец компании, Алексей Захаров, также руководит предприятием «Булгаковский хлеб». Так что это не стартап, а расширение уже существующего и вполне успешного бизнеса.
Что конкретно получит компания от властей? Просто одобрение?
Ньюс-Баш
Не только. Проект получил статус приоритетного, а это значит, что инвестор может рассчитывать на налоговые льготы и другие преференции. Кроме того, мэрия Уфы получила прямое поручение помочь компании с оформлением земельного участка под строительство нового цеха. Это серьёзная административная поддержка, которая значительно упрощает реализацию проекта.
Почему власти так поддерживают именно производителя хлеба?
Ньюс-Баш
Это часть общей стратегии по поддержке местного малого и среднего бизнеса. В Башкирии более 70% всех госзакупок приходится на долю малого бизнеса, и поддержка местных производителей — принципиальная позиция руководства республики. Кроме того, пищевая промышленность в регионе на подъёме: за первые пять месяцев 2025 года производство выросло на 32%. Инвестиции в хлеб — это вклад в продовольственную безопасность и развитие экономики региона.
Они будут печь только обычный хлеб?
Ньюс-Баш
Ассортимент у «Сирены» довольно широкий. Основная специализация — это не только хлеб, но и сухари, печенье, пироги, бисквиты и торты длительного хранения. Новый цех позволит расширить производство и поставлять продукцию не только в магазины Башкирии, но и в соседние регионы.
А что с другими хлебозаводами в Уфе? Они все успешно работают?
Ньюс-Баш
Не совсем. Ситуация на рынке разная. На фоне новостей о расширении «Сирены» стоит вспомнить недавнюю историю. Весной 2025 года в Уфе снесли исторический хлебозавод №2, входивший в объединение «Восход», для строительства жилого комплекса. Это событие вызвало большой общественный резонанс. При этом в городе продолжают работать такие крупные предприятия, как, например, Уфимский хлебозавод №7, который действует ещё с 1941 года.
инвестиции производство Уфа хлеб
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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