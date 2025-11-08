В Башкирии зафиксирован бум самозанятости. Что происходит?

В Башкирии почти на треть выросло число плательщиков налога на профдоход. Республика закрепилась в тройке лидеров по ПФО, уступив лишь Татарстану и Самарской области.

В Башкирии к концу октября 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход достигло 329,1 тысячи человек. За год их количество увеличилось на 31,4%. Этот рост превышает как средний по Приволжскому федеральному округу (29,4%), так и по России в целом (27,4%). Об этом сообщает РБК-Уфа.

Основную массу самозанятых составляют физические лица — 309,1 тысячи человек. Еще 19,9 тысячи — это индивидуальные предприниматели, выбравшие этот налоговый режим. Динамика роста была стабильной в течение последних лет. Например, на 1 января 2025 года в республике насчитывалось около 263 тысяч самозанятых, что на 41,4% больше, чем в начале 2024 года.

За десять месяцев 2024 года самозанятые перечислили 1,05 миллиарда рублей налогов, что на 78,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Из этой суммы 660 миллионов рублей поступило в бюджет Башкирии. Объем экономической активности также вырос: за 2024 год самозанятые выдали 36,7 миллиона чеков, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При этом средний чек снизился с 1200 до 900 рубле.

Популярные сферы деятельности

Чаще всего самозанятые в Башкирии работают в нескольких ключевых сферах. Среди наиболее популярных направлений — строительство, перевозка пассажиров и грузов, а также маркетинг и реклама. Многие занимаются торговлей продукцией собственного производства. Например, на маркетплейсах самозанятые из Башкирии успешно продают свечи, одежду, сумки и бижутерию.

Положение в ПФО

Башкирия стабильно занимает третье место по общему числу самозанятых в Приволжском федеральном округе. Лидерами являются Татарстан (433,1 тыс.) и Самарская область (343,3 тыс.). В то же время республика демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в округе. Такой формат занятости, введенный в 2019 году, продолжает набирать популярность среди фрилансеров, репетиторов, мастеров по ремонту и других специалистов, работающих на себя.