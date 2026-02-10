В Башкирии за 35 лет зарплата выросла в 251 раз — с 269 до 67 тысяч рублей

Башстат опубликовал архивную динамику зарплат с 1990 года. Номинальный рост выглядит фантастически, но эксперты напоминают о деноминации и реальной покупательной способности рубля.

Башкортостанстат подсчитал, как менялись доходы жителей региона за последние 35 лет. С 1990 года номинальная начисленная зарплата увеличилась в 251 раз — с 269 рублей до 67,5 тысячи рублей.

Зарплаты в Башкирии 1990–2024: рост в 251 раз

По архивным данным статистиков, в 1990 году средний заработок жителя республики составлял 269 рублей. По итогам 2024 года этот показатель зафиксирован на уровне 67 579 рублей.

Аналитики ведомства подчеркивают разницу между номинальным и реальным ростом. Увеличение в 251 раз не учитывает деноминацию 1998 года, когда с купюр исчезли три нуля, и изменение индекса потребительских цен. Например, в 1992 году зарплаты формально выросли в 11 раз, однако из-за гиперинфляции реальная покупательная способность населения рухнула на 40%.

Зарплаты в Уфе и районах в 2025 году

Рост доходов продолжился и в прошлом году. По оперативным данным за 2025 год, средняя зарплата в Башкирии достигла 72 200 рублей, прибавив 11,1% к предыдущему периоду.

Самые высокие зарплаты фиксируют в Уфе, Уфимском и Хайбуллинском районах. В этих муниципалитетах средний доход варьируется от 91 000 до 95 000 рублей. Также изменился минимальный порог оплаты труда: с 1 января 2026 года МРОТ в республике с учетом уральского коэффициента составляет 32 933 рубля.

Почему рост в 251 раз не означает богатство

Цифра «251 раз» отражает изменение денежной массы, а не прямое повышение уровня жизни. Чтобы оценить реальное благосостояние, экономисты используют показатель реальной заработной платы — количество товаров и услуг, которое можно купить на полученные деньги. Статистика 90-х годов показывает, что рост цифр в расчетных листах часто отставал от роста цен в магазинах.