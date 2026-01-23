В Башкирии в конце 2025 года снизился объем автокредитования

Выдача автозаймов в Башкирии упала в декабре. Банки одобрили 5,4 млрд рублей, но спрос падает. Средний чек кредита — 1,36 млн.

Объединенное кредитное бюро сообщает об отрицательной динамике на рынке автокредитования Башкортостана в конце 2025 года. Декабрьские показатели, согласно отчету аналитиков, продемонстрировали снижение по сравнению с ноябрем.

В последний месяц года финансовые организации оформили 4 тысячи договоров на общую сумму 5,4 миллиарда рублей, пишет РБК-Уфа. Объем одобренных средств уменьшился на 8%, а количество заключенных сделок сократилось на 7% относительно предыдущего периода.

Средний размер займа в регионе составил 1,36 миллиона рублей. Жители республики продолжают использовать заемные средства для обновления автопарка, однако активность заемщиков снизилась.

Всего за прошедший год в Башкирии выдано 45,8 тысячи автокредитов. Общая сумма финансирования достигла 57,6 миллиарда рублей, при этом средний срок погашения обязательств составил 70 месяцев. Средний чек по итогам года зафиксирован на уровне 1,26 миллиона рублей.

Схожая тенденция прослеживается в целом по России, где число подписанных договоров в декабре упало на 9%. Суммарный объем выданных средств в стране сократился на 11%, составив 158 миллиардов рублей.

Эксперты ОКБ объясняют годовые колебания стремлением автодилеров выровнять показатели после 2024 года. Летом спрос стимулировали субсидии на китайские бренды, а осенью активность покупателей росла на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора.

Сдерживающим фактором для рынка остается высокая стоимость заемных денег. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и повышенная ключевая ставка напрямую влияют на условия банковских продуктов, увеличивая переплату для конечного потребителя.

Дополнительное давление оказывает рост цен на новые автомобили. Стоимость популярных моделей китайского и отечественного производства продолжает увеличиваться из-за инфляционных процессов и логистических расходов, что ограничивает доступность транспорта для части населения.