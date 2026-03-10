В Башкирии ужесточат требования к маркировке «Продукт Башкортостана»: качество станет обязательным критерием

В Башкирии ужесточают требования к региональному знаку «Продукт Башкортостана» — теперь для маркировки одной географии будет мало, потребуется подтверждение качества.

В Башкирии готовят серьёзные изменения в правилах присвоения товарам регионального знака «Продукт Башкортостана». Поправки в республиканский закон «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в РБ» анонсировал председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев в марте 2026 года.

Что меняется в требованиях к маркировке

До сих пор ключевым критерием маркировки оставалось место производства — товар должен быть изготовлен в республике из местного натурального сырья. Теперь законодатели намерены добавить обязательное соответствие стандартам качества и безопасности.

«Законопроект делает акцент на качестве: товар с маркировкой должен также соответствовать установленным законодательством требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов», — пояснил Толкачев.

Кто будет контролировать качество продуктов

По словам спикера парламента, покупатель, выбирая продукцию с таким знаком, должен быть полностью уверен в её безопасности. Помимо этого, обновлённая редакция закона расширит круг тех, кто сможет участвовать в контроле качества продуктов. К проверкам допустят профсоюзы, общества потребителей, иные общественные объединения, трудовые коллективы и рядовых граждан.

Законопроект уже получил положительное заключение правительства Башкортостана. Голосование запланировано на ближайшее мартовское заседание Госсобрания.

Как появился знак «Продукт Башкортостана»

Товарный знак «Продукт Башкортостана» был разработан Государственным комитетом РБ по торговле и защите прав потребителей в 2013 году и зарегистрирован в Роспатенте (свидетельство №527456 от 21.11.2014).

Проект реализуется в рамках Закона РБ от 1 ноября 2011 года № 458-з «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в РБ», а порядок выдачи разрешений на маркировку регулируется постановлением Правительства РБ от 2 апреля 2013 года № 121.

В 2017 году действие знака было распространено и на непродовольственные товары — согласно постановлению Правительства РБ от 26 апреля 2017 года № 187.

Башкирия нарастила производство продуктов на 25%

По данным Министерства торговли и услуг РБ, за 11 лет количество наименований продукции с маркировкой «Продукт Башкортостана» увеличилось почти в 25 раз — с 1,2 тысячи в 2013 году до 29,8 тысячи наименований к апрелю 2024 года, а число участников проекта к середине 2025 года достигло 858 производителей.

По данным Минсельхоза РБ, производство пищевой продукции в Башкирии за 2025 год выросло на 25%, предприятия выпустили без малого 3 млн тонн готовых продуктов. Республика полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым категориям: молоку (122%), говядине (152%), свинине (262%), сахару (в 6,7 раз выше потребностей).

Как производителю получить знак «Продукт Башкортостана»

Маркировка знаком «Продукт Башкортостана» является добровольной и бесплатной для производителей. Для получения права на использование знака необходимо подать заявку на официальном сайте проекта productrb.ru или по телефону, предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, и протоколы лабораторных исследований. После проверки документов и выезда комиссии на производство выдаётся экспертное заключение и диплом участника проекта.