0
4 часа
Экономика

В Башкирии ужесточат требования к маркировке «Продукт Башкортостана»: качество станет обязательным критерием

В Башкирии ужесточают требования к региональному знаку «Продукт Башкортостана» — теперь для маркировки одной географии будет мало, потребуется подтверждение качества.
порезанный на ломтики хлеб
©Imagen

В Башкирии готовят серьёзные изменения в правилах присвоения товарам регионального знака «Продукт Башкортостана». Поправки в республиканский закон «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в РБ» анонсировал председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев в марте 2026 года.

Что меняется в требованиях к маркировке

До сих пор ключевым критерием маркировки оставалось место производства — товар должен быть изготовлен в республике из местного натурального сырья. Теперь законодатели намерены добавить обязательное соответствие стандартам качества и безопасности.

«Законопроект делает акцент на качестве: товар с маркировкой должен также соответствовать установленным законодательством требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов», — пояснил Толкачев.

Кто будет контролировать качество продуктов

По словам спикера парламента, покупатель, выбирая продукцию с таким знаком, должен быть полностью уверен в её безопасности. Помимо этого, обновлённая редакция закона расширит круг тех, кто сможет участвовать в контроле качества продуктов. К проверкам допустят профсоюзы, общества потребителей, иные общественные объединения, трудовые коллективы и рядовых граждан.

Законопроект уже получил положительное заключение правительства Башкортостана. Голосование запланировано на ближайшее мартовское заседание Госсобрания.

Как появился знак «Продукт Башкортостана»

Товарный знак «Продукт Башкортостана» был разработан Государственным комитетом РБ по торговле и защите прав потребителей в 2013 году и зарегистрирован в Роспатенте (свидетельство №527456 от 21.11.2014).

Проект реализуется в рамках Закона РБ от 1 ноября 2011 года № 458-з «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в РБ», а порядок выдачи разрешений на маркировку регулируется постановлением Правительства РБ от 2 апреля 2013 года № 121.

В 2017 году действие знака было распространено и на непродовольственные товары — согласно постановлению Правительства РБ от 26 апреля 2017 года № 187.

Башкирия нарастила производство продуктов на 25%

По данным Министерства торговли и услуг РБ, за 11 лет количество наименований продукции с маркировкой «Продукт Башкортостана» увеличилось почти в 25 раз — с 1,2 тысячи в 2013 году до 29,8 тысячи наименований к апрелю 2024 года, а число участников проекта к середине 2025 года достигло 858 производителей.

По данным Минсельхоза РБ, производство пищевой продукции в Башкирии за 2025 год выросло на 25%, предприятия выпустили без малого 3 млн тонн готовых продуктов. Республика полностью обеспечивает собственные потребности по ключевым категориям: молоку (122%), говядине (152%), свинине (262%), сахару (в 6,7 раз выше потребностей).

Как производителю получить знак «Продукт Башкортостана»

Маркировка знаком «Продукт Башкортостана» является добровольной и бесплатной для производителей. Для получения права на использование знака необходимо подать заявку на официальном сайте проекта productrb.ru или по телефону, предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, и протоколы лабораторных исследований. После проверки документов и выезда комиссии на производство выдаётся экспертное заключение и диплом участника проекта.

Похожие записи
0
10.03.2026
Новости

Пчеловодов в Башкирии будут предупреждать о пестицидах по новым правилам: что изменится

пчелы возле улья
В Башкирии планируют изменить сроки оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами — при режиме ЧС уведомить должны за 24 часа. Законопроект рассмотрели в Госсобрании 10 марта.
0
06.03.2026
Спецоперация

В Башкирии ветераны СВО из числа сирот получат жильё в приоритетном порядке

ключи от жилья в руках
Региональные власти готовят поправки в закон о соцподдержке детей-сирот. Участники боевых действий смогут решить жилищный вопрос раньше остальных.
0
04.03.2026
Новости

Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет, а у мужчин лимитов вообще нет»

Римма Утяшева
Врач-акушер-гинеколог и депутат Римма Утяшева на заседании Курултая Башкирии заявила, что женщина может рожать до 47 лет, а оптимальный возраст материнства — 22–27 лет.
0
26.02.2026
Новости

В Башкирии уволенные работники получат бесплатного юриста для судебных споров с работодателем

судейский молоток в руках судьи
Курултай Башкирии расширяет перечень случаев для бесплатной правовой поддержки: после принятия поправок государственные юристы смогут помочь жителям республики в трудовых конфликтах с работодателями.
0
20.02.2026
Новости

В Башкирии с 1 марта введут новые правила оформления вывесок на русском языке

вывеска башкирское название магазина
С 1 марта в Башкортостане вступают в силу новые правила для вывесок и названий ЖК: кириллица становится обязательной, а латиница — только дополнением.
0
17.02.2026
Новости

В Башкирии введут обязательное информирование МВД о массовых акциях

нашивка полиция
Депутаты Курултая подготовили законопроект после травмирования людей в ТРЦ «Планета». Организаторы массовых мероприятий будут обязаны сообщать в МВД о планах за 10 дней.
0
16.02.2026
Новости

Ленара Иванова ушла с поста министра семьи Башкирии в Курултай

Ленара Иванова
Ленара Иванова оставила должность министра семьи и труда Башкирии и переходит на работу в Госсобрание—Курултай республики.
0
13.02.2026
Новости

В Башкирии жильцам аварийных домов предложат денежную компенсацию вместо квартир

снос аварийного жилья в Уфе
В Башкирии наниматели жилья в аварийных домах смогут получать денежные выплаты вместо новых квартир. Законопроект рассмотрят депутаты Курултая.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.