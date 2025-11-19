0
51 минута
Экономика

В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2026 год: что изменится для жителей республики

Правительство Башкирии установило прожиточный минимум на 2026 год. Он составит 16 856 рублей на душу населения. Это решение станет основой для расчета социальных пособий и других мер поддержки граждан.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Новый показатель на 1 074 рубля превышает сумму за 2025 год, которая составляла 15 782 рубля. Важно отметить, что прожиточный минимум — это ключевой социальный норматив. Власти используют его для оценки уровня жизни и определения нуждаемости граждан в государственной помощи.​

Кроме того, правительство установило отдельные величины для разных групп населения. Например, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 18 373 рубля. Для пенсионеров эта сумма определена в 14 496 рублей, а для детей — в 16 350 рублей. Именно на эти цифры будут опираться ведомства, когда назначают выплаты.

Следует подчеркнуть, что прожиточный минимум — это не рекомендуемая зарплата. Его главная функция — служить индикатором для социальной политики.

В то же время на федеральном уровне готовят повышение МРОТ. Государственная Дума уже одобрила соответствующий законопроект. Согласно ему, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Однако в Башкирии применяют уральский коэффициент (15%), поэтому итоговая сумма будет выше. В результате минимальная зарплата для сотрудников на полной ставке может превысить 31 тысячу рублей.​

Для сравнения, общероссийский прожиточный минимум на 2025 год выше, чем в Башкирии, и составляет 17 733 рубля. В соседнем Татарстане, напротив, этот норматив на 2025 год был ниже и составлял 15 073 рубля.

0
19.11.2025
Политика

В Башкирии до 60% времени госслужащих освободят с помощью искусственного интеллекта

портфель чиновника на столе
В Башкирии разработают комплексную программу по внедрению искусственного интеллекта в работу госорганов. Премьер-министр Андрей Назаров сделал соответствующее заявление.
