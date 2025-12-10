В Башкирии урезали расходы на оборону и накинули образованию: Госсобрание уточнило бюджет на 2026 год

В Башкирии скорректировали бюджет на 2026 год: увеличили расходы на образование и экономику, сократили — на оборону и долг.

Госсобрание Башкирии во втором чтении утвердило уточнённый проект республиканского бюджета на 2026 год. Расходы выросли на 2,1 млрд рублей — до 338,7 млрд рублей. Дефицит остался на уровне 22,5 млрд. Доходы прогнозируются в 314,1 млрд рублей.

Основные изменения затронули образование и оборону. Первое получило прибавку в 4,3 млрд, второе — сокращение на 5,6 млрд рублей.

Куда идут основные деньги

Крупнейшая статья — социальная политика: 90,4 млрд рублей. Национальная экономика — 86,6 млрд. Общегосударственные вопросы — 64,2 млрд. Оборона и безопасность — 32,5 млрд. Образование — 15,1 млрд рублей.

Две трети расходов — социально значимые: пенсии, пособия, зарплаты бюджетников.

Что выросло

Образование получило наибольший прирост — плюс 4,3 млрд рублей. Национальная экономика — плюс 3,8 млрд. ЖКХ — плюс 1,5 млрд.

Общегосударственные вопросы — плюс 2,1 млрд.

Социальная политика — плюс 0,4 млрд. Охрана окружающей среды — плюс 0,2 млрд рублей.

Что урезали

Оборона и безопасность потеряли 5,6 млрд рублей — крупнейшее сокращение. Обслуживание госдолга — минус 2,4 млрд. Культура — минус 0,9 млрд. Физкультура и спорт — минус 0,4 млрд рублей.

Что не изменилось

СМИ — 0,9 млрд рублей без изменений. Условно утверждённые расходы — 11,4 млрд рублей.

Механика корректировок

Депутат Курултая Рустем Ахунов пояснил: корректировки увеличили доходы и расходы паритетно. Дефицит не изменился. Это позволило перераспределить средства в пользу приоритетов без роста заимствований.

Налоговые и неналоговые доходы на 2026‑й — 239,3 млрд рублей. Федеральная поддержка — 74,8 млрд рублей.