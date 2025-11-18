В Башкирии топливо подорожало в десятый раз за осень

В Башкирии с 18 ноября вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо на заправках сети «Башнефть-Розница». Наиболее значительно, на 50 копеек за литр, подорожало зимнее дизельное топливо, сообщает РБК-Уфа.

Очередное изменение ценников стало десятым с начала осеннего сезона и двадцать шестым с начала года. Стоимость самых востребованных марок бензина изменилась следующим образом:

АИ-92 и его улучшенная версия ATUM-92 подорожали на 10 копеек — до 59 и 60,3 рубля за литр соответственно.

и его улучшенная версия подорожали на 10 копеек — до 59 и 60,3 рубля за литр соответственно. АИ-95 и ATUM-95 прибавили в цене по 20 копеек, их новая стоимость составляет 62,9 и 64,15 рубля.

Наибольший скачок зафиксирован на зимнее дизельное топливо, цена которого выросла на 50 копеек и достигла 72,9 рубля за литр. При этом стоимость высокооктанового бензина марки АИ-100 осталась без изменений — 83,65 рубля.

Нынешнее повышение продолжает тенденцию, наблюдавшуюся в течение всего месяца. Как сообщал портал News-Bash, цены на АЗС этой сети уже росли 2 и 9 ноября. Тогда также дорожали все основные виды топлива, включая дизельное и АИ-100.

Что влияет на цены

Рост розничных цен на топливо в Башкирии происходит на фоне общероссийской тенденции. С начала года стоимость бензина в стране увеличилась более чем на 10%, что почти вдвое опережает официальные темпы инфляции.

Эксперты и представители властей связывают эту динамику с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это рост оптовых цен на топливо, которые вплотную приблизились к розничным. Во-вторых, на ситуацию влияют логистические трудности и проведение плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Наконец, одним из системных факторов является так называемый «налоговый маневр» правительства, изменивший фискальную нагрузку на нефтяную отрасль.