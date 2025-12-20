В Башкирии спрос на красную икру вырос на 13%

Жители республики в 2025 году стали чаще покупать красную икру — продажи увеличились на 13% по сравнению с 2024 годом. Спрос вырос на фоне падения стоимости: килограмм деликатеса подешевел на 8% до 8970 рублей. Об этом сообщают аналитики «Платформы ОФД» и РБК.

Цены и траты

Средний чек одной покупки вырос на 11% и составил 4106 рублей. Аналитики связывают это не с ростом цен, а с изменением потребительского поведения. Жители Башкирии перестали экономить на объеме: вместо стандартных банок по 250–300 граммов они чаще выбирают упаковки по 500 граммов.

Самой популярной остается икра горбуши — это наиболее бюджетный вариант. В топ продаж также вошли кета и нерка.

Динамика цен на рынке за год:

Икра горбуши — подешевела.

— подешевела. Икра кеты — подешевела (в опте цена упала на 28%, в рознице — на 5%).

— подешевела (в опте цена упала на 28%, в рознице — на 5%). Икра нерки — подорожала.

Ситуация в России

В целом по стране спрос на икру вырос еще сильнее — на 14%. Средняя цена за килограмм в России составила 9230 рублей. Снижение стоимости объясняется успешной лососевой путиной 2025 года, которая насытила рынок после дефицитного 2024 года.

В 2024 году цены на красную икру в России били рекорды из-за «рыбной засухи» — низких объемов вылова лососевых. Это привело к резкому подорожанию продукта и снижению спроса. В 2025 году ситуация стабилизировалась: вылов увеличился, а цены начали снижаться. Похожая динамика наблюдалась в 2023 году, когда после удачной путины россияне также массово скупали икру большими упаковками.