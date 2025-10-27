В Башкирии снять квартиру могут 37% семей

В Башкирии арендовать квартиру по силам только 37% семей, а доступность жилья республики за-метно просела за год. Рост цен выбил регион из верхней части рейтинга.

Башкирия заняла 32-е место среди 85 регионов России по доступности аренды жилья в январе-сентябре 2025 года. Арендовать двух-комнатную квартиру без серьезного ущерба для бюджета могут только 36,6% семей с двумя детьми в республике.

Сколько нужно зарабатывать

Чтобы снять жилье и покрывать базовые рас-ходы, семье из четырех человек в Башкирии требуется определенный доход. По методике РИА Рейтинг, 70% семейного бюджета за вычетом прожиточных минимумов должно хватать на аренду, а 30% — на другие траты. Показатель доступности региона составил 52,5 балла по шкале исследования.

Кто в лидерах

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг с показателем 76,4%. Там семье ну-жен доход 175,2 тысячи рублей в месяц. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ с долей 75,5% и необходимым доходом 135 тысяч рублей. Третье место заняла Сахалинская область — 64,8% семей могут арендовать жилье при доходе 158 тысяч рублей.

Динамика по Башкирии

Год назад республика занимала 25-е место в аналогичном рейтинге. Тогда арендовать жилье могли 51,8% семей при необходимом доходе 85,4 тысячи рублей. Снижение показателя доступности на 15 процентных пунктов за год говорит об ухудшении ситуации.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан показал лучший результат. Там 62,2% семей могут позволить себе аренду при доходе 82 тысячи рублей, что дало республике шестое место по стране. Башкирия оказалась на шестом месте в округе. Аутсайдером ПФО стала Ульяновская область с показателем 43,4% и 53-м местом в общероссийском рейтинге.

Замыкающие рейтинг

В конце списка расположились республики Северного Кавказа. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия показали самую низкую доступность. Причина — умеренные зарплаты и высокая рождаемость, которая создает дополнительный спрос на жилье и повышает арендные ставки.

Рост цен на аренду

В августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в Уфе составила 28 тысяч рублей. За месяц цена выросла на 5,7%, что вывело столицу Башкирии в тройку лидеров по росту арендных ставок среди городов-миллионников. С начала года медианная ставка в Уфе увеличилась на 1,3%.