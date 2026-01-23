В Башкирии снизился объем выдачи наличных из банкоматов и касс

В 2025 году объем выдачи наличных в Башкирии снизился, а сумма внесенных средств выросла. Общий оборот денег увеличился лишь на 0,2%.

Данные о движении денежных средств предоставили изданию РБК Уфа в Национальном банке республики. Согласно отчету, совокупный оборот наличных денег в регионе за 2025 год составил 2,46 трлн рублей.

Темпы роста показателя существенно замедлились. За год объем увеличился на 0,2%. Для сравнения: в 2024 году фиксировался рост на 2%, а в 2023 году увеличение составляло 14,2%.

Граждане стали активнее пополнять счета через кассы и банкоматы. Сумма внесенных средств достигла 1,23 трлн рублей. Это на 5% превышает показатель 2024 года, когда в кредитные организации поступило 1,17 трлн рублей.

Объем выдачи наличных из касс банков продемонстрировал отрицательную динамику. Показатель снизился на 4% и составил 1,23 трлн рублей. Годом ранее объем выдачи находился на уровне 1,28 трлн.

В целом по России ситуация с наличным обращением отличается. К началу 2026 года объем наличных денег в стране составил 19,45 трлн рублей, что привело к оттоку ликвидности из банковского сектора в размере 1 трлн рублей.

Наибольший отток средств из банков РФ пришелся на декабрь 2025 года — 836,3 млрд рублей. Эксперты объясняют это сезонным фактором и техническими сложностями с проведением онлайн-платежей, возникшими из-за перебоев с мобильным интернетом.

Снижение объема снятия наличных в регионе коррелирует с ростом популярности безналичных платежей. В Башкирии продолжается расширение инфраструктуры для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет совершать покупки без использования банкнот в большинстве торговых точек.

Также на статистику повлияла монетарная политика. Высокие ставки по депозитам, действовавшие в течение 2025 года, стимулировали население сохранять средства на счетах, а не переводить их в наличность.