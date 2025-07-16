В Башкирии швейная фабрика массово нанимает индийцев

Учалинская швейная фабрика столкнулась с острой нехваткой кадров и пошла на нестандартный шаг. Предприятие массово наняло на работу 75 граждан Индии, чтобы выполнить заказы для крупных госкорпораций

В башкирском городе Учалы решили проблему дефицита рабочих рук кардинально — выписали швей прямо из Индии. Как стало известно, местная швейная фабрика трудоустроила 75 уроженцев этой страны в возрасте от 19 до 45 лет.

По словам директора предприятия Файрузы Степаненко, это была вынужденная мера. Фабрика, которая шьёт спецодежду для таких гигантов, как «Газпром» и «РЖД», столкнулась с острейшим кадровым голодом. Ещё в феврале 2025 года предприятию требовалось 50 швей. Чтобы не срывать производственный план, руководство воспользовалось специальной квотой от Минпромторга России на привлечение иностранной рабочей силы.

Всех прибывших работников поселили в общежитии на территории фабрики. Сейчас они проходят обучение, так как продукция, по словам руководства, довольно сложная. При этом даже индийский десант не смог полностью закрыть все вакансии — предприятию всё ещё требуется от 30 до 50 человек за швейными машинками.

Новость вызвала бурную реакцию в сети. Часть комментаторов раскритиковала решение, в то время как другие резонно заметили, что если местные жители не хотят идти на такую работу, то почему бы не пригласить иностранцев. Самые внимательные пользователи быстро нашли вероятную причину кадрового голода: в вакансиях предприятия швеям предлагают зарплату в районе 30–33 тысяч рублей за тяжёлый труд.