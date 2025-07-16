В Башкирии швейная фабрика массово нанимает индийцев

Учалинская швейная фабрика столкнулась с острой нехваткой кадров и пошла на нестандартный шаг. Предприятие массово наняло на работу 75 граждан Индии, чтобы выполнить заказы для крупных госкорпораций ©Imagen
В башкирском городе Учалы решили проблему дефицита рабочих рук кардинально — выписали швей прямо из Индии. Как стало известно, местная швейная фабрика трудоустроила 75 уроженцев этой страны в возрасте от 19 до 45 лет.
По словам директора предприятия Файрузы Степаненко, это была вынужденная мера. Фабрика, которая шьёт спецодежду для таких гигантов, как «Газпром» и «РЖД», столкнулась с острейшим кадровым голодом. Ещё в феврале 2025 года предприятию требовалось 50 швей. Чтобы не срывать производственный план, руководство воспользовалось специальной квотой от Минпромторга России на привлечение иностранной рабочей силы.
Всех прибывших работников поселили в общежитии на территории фабрики. Сейчас они проходят обучение, так как продукция, по словам руководства, довольно сложная. При этом даже индийский десант не смог полностью закрыть все вакансии — предприятию всё ещё требуется от 30 до 50 человек за швейными машинками.
Новость вызвала бурную реакцию в сети. Часть комментаторов раскритиковала решение, в то время как другие резонно заметили, что если местные жители не хотят идти на такую работу, то почему бы не пригласить иностранцев. Самые внимательные пользователи быстро нашли вероятную причину кадрового голода: в вакансиях предприятия швеям предлагают зарплату в районе 30–33 тысяч рублей за тяжёлый труд.
- Почему фабрика не может найти местных? Дело только в низкой зарплате?
Низкая оплата труда — лишь одна из причин. Работа швеи сама по себе является тяжёлым физическим трудом, который не пользуется популярностью. Специалисты отмечают, что работники швейных производств подвержены риску развития профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата из-за длительной работы в сидячем положении, а также проблем со зрением из-за постоянного напряжения глаз. Кроме того, на крупных производствах работа часто носит монотонный характер. К этому добавляется воздействие производственных факторов, таких как шум оборудования и пыль, которая может содержать вредные химические вещества, например, формальдегид, выделяемый из обработанных тканей.
- На каких условиях приехали работники из Индии и надолго ли они?
Иностранные специалисты приехали в Учалы не на один сезон. Стало известно, что они подписали с предприятием трудовой контракт сроком на три года. На этот период фабрика предоставила им жильё в общежитии на своей территории.
- Это единичная акция или часть большого плана по завозу мигрантов из Индии?
В СМИ активно обсуждалась новость о планах по привлечению в Россию до миллиона индийских рабочих, что вызвало общественный резонанс. Однако позже Минтруд РФ официально опроверг эту информацию, уточнив, что на 2025 год общая квота на привлечение работников из Индии по всей стране составляет 71 817 человек. Таким образом, приезд 75 швей в Учалы — это не хаотичная миграция, а точечное привлечение кадров в рамках установленных правительством квот.
- Как решается вопрос с адаптацией? Ведь культура Башкирии и Индии сильно отличается.
Вопрос адаптации находится на контроле у властей республики. Заместитель премьер-министра Башкирии Руслан Хабибов, комментируя привлечение иностранных работников, подчёркивал, что в регионе ведётся взвешенная работа по их адаптации. Главное требование к мигрантам — «жёстко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции».
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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