В Башкирии с 2026 года вырастет прожиточный минимум

Минтруд Башкирии собирается повысить прожиточный минимум с 2026 года. Сумма подрастёт почти на 7% и напрямую повлияет на размер социальных выплат.

Власти Башкирии готовятся увеличить прожиточный минимум с нового года. Минтруд республики подготовил проект постановления.

Сколько будут получать жители республики

С 1 января следующего года планку прожиточного минимума в регионе подняли до 16 856 рублей на человека. Сейчас этот показатель находится на отметке 15 782 рубля. Получается, что рост составит 1074 рубля, или 6,8 процента.

Работающие граждане смогут рассчитывать на 18 373 рубля вместо нынешних 17 202. Детский прожиточный минимум дотянет до 16 350 рублей против текущих 15 309. Пенсионеры получат прибавку до 14 496 рублей — сейчас им полагается 13 573 рубля. Во всех категориях увеличение одинаковое — те же 6,8 процента.

Что происходит по стране

Федеральные власти тоже планируют поднять общероссийский минимум на аналогичные 6,8 процента. В масштабах страны показатель вырастет с 17 733 до 18 939 рублей. Работающим установят планку в 20 644 рубля, детям — 18 371, а гражданам на пенсии — 16 288 рублей. Цифры прописаны в проекте федерального бюджета.

Что было раньше

В текущем году прожиточный минимум в Башкирии подскочил сразу на 14,7 процента — власти добавили больше двух тысяч рублей. Летом глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в региональный закон о минимуме. Теперь показатель будут считать к середине ноября, а не к сентябрю, как делали раньше. В парламенте объяснили: перенос даст возможность точнее учитывать изменение цен в магазинах.