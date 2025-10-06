0
4 часа
Экономика

В Башкирии с 2026 года вырастет прожиточный минимум

Минтруд Башкирии собирается повысить прожиточный минимум с 2026 года. Сумма подрастёт почти на 7% и напрямую повлияет на размер социальных выплат.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Власти Башкирии готовятся увеличить прожиточный минимум с нового года. Минтруд республики подготовил проект постановления.

Содержание
  1. Сколько будут получать жители республики
  2. Что происходит по стране
  3. Что было раньше

Сколько будут получать жители республики

С 1 января следующего года планку прожиточного минимума в регионе подняли до 16 856 рублей на человека. Сейчас этот показатель находится на отметке 15 782 рубля. Получается, что рост составит 1074 рубля, или 6,8 процента.

Работающие граждане смогут рассчитывать на 18 373 рубля вместо нынешних 17 202. Детский прожиточный минимум дотянет до 16 350 рублей против текущих 15 309. Пенсионеры получат прибавку до 14 496 рублей — сейчас им полагается 13 573 рубля. Во всех категориях увеличение одинаковое — те же 6,8 процента.

Что происходит по стране

Федеральные власти тоже планируют поднять общероссийский минимум на аналогичные 6,8 процента. В масштабах страны показатель вырастет с 17 733 до 18 939 рублей. Работающим установят планку в 20 644 рубля, детям — 18 371, а гражданам на пенсии — 16 288 рублей. Цифры прописаны в проекте федерального бюджета.

Что было раньше

В текущем году прожиточный минимум в Башкирии подскочил сразу на 14,7 процента — власти добавили больше двух тысяч рублей. Летом глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в региональный закон о минимуме. Теперь показатель будут считать к середине ноября, а не к сентябрю, как делали раньше. В парламенте объяснили: перенос даст возможность точнее учитывать изменение цен в магазинах.

Похожие записи
0
01.10.2025
Новости

Новые законы с октября 2025: кому повысят зарплаты, как изменится ипотека и что ждет бизнес

калькулятор, ручки и бумага на столе
С октября россиянам поднимут зарплаты и пенсии, но усложнят ипотеку на частные дома. Соцвыплаты начнут тестировать в цифровых рублях. Бонус: кредитные каникулы для ИП.
0
30.09.2025
Экономика

Жители Башкирии рискуют потерять доступ к вкладам

пятитысячные купюры на столе
Банки в Башкирии могут на законных основаниях отказать в выдаче денег с вашего вклада. Причины — от нехватки налички в кассе до хитрых договоров и борьбы с терроризмом.
0
24.09.2025
Новости

В России изменились правила блокировки банковских карт

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
Банки в России больше не смогут блокировать карты без объяснения причин. ЦБ обязал их называть конкретный закон и давать инструкцию по разморозке счёта.
-1
22.09.2025
Новости

Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

монеты на кошельке
В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.