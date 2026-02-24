В Башкирии резко подорожала еда: сколько теперь стоит набор продуктов

Башстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов в республике за январь 2026 года — цены выросли по сравнению с декабрём и превысили средний уровень по ПФО.

Башстат подсчитал стоимость базовой продуктовой корзины в республике по итогам первого месяца 2026 года. Жителю Башкирии в январе нужно было потратить на минимальный набор продуктов 6 852 рубля в месяц — это на 238 рублей больше, чем в декабре прошлого года.

В декабре 2025 года продуктовый минимум составлял 6 614 рублей. Цены выросли на 3,6% за один месяц. При этом показатель республики превышает среднее значение по Приволжскому федеральному округу, которое Башстат зафиксировал на уровне 6 594 рублей. В целом по стране набор базовых продуктов в январе стоил 7 514 рублей.

Где в Поволжье самые дорогие и дешевые продукты

Среди регионов ПФО самую дорогую продовольственную корзину сохраняет Пермский край — 7 288 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Мордовии — там минимальный набор продуктов стоил 6 077 рублей.

Ранее Ньюс-Баш сообщал, что в декабре 2025 года Башкирия занимала второе место в ПФО по дороговизне минимального продуктового набора, уступая лишь Пермскому краю (7 084 рубля). Средний показатель по округу тогда составлял 6 449 рублей, а по России — 7 347 рублей. За месяц стоимость корзины по ПФО выросла с 6 449 до 6 594 рублей.

Инфляция в Башкирии: шоколад и говядина бьют рекорды стоимости

По данным РБК Уфа, инфляция в Башкирии по итогам 2025 года составила 6,34% — это самый низкий уровень за последние пять лет. В 2024 году показатель достигал 8,87%. Продовольственные товары за год подорожали на сопоставимом с инфляцией уровне, при этом заметнее всего выросли цены на говядину (+18,6%), кофе (+20%) и шоколад (+23%), сообщает издание UFA1.

По данным Центробанка РФ, годовая инфляция в Башкортостане в январе 2026 года составила 6,3%, а продовольственные товары за год подорожали в среднем на 6,04%. Прожиточный минимум в республике на 2026 год составляет 16 856 рублей — правительство Башкортостана утвердило его постановлением в ноябре 2025 года.