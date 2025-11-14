0
В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
Парламентарии Башкирии готовятся утвердить новое налоговое бремя для трудовых мигрантов. По информации Госсобрания-Курултая, с 2026 года иностранцам, работающим по патенту, придётся отдавать в казну значительно больше. Ежемесячный платёж планируют поднять почти на 35%.

Нововведение увеличит стоимость патента с нынешних 6300 до 8500 рублей в месяц. Причиной стал пересмотр регионального коэффициента, который отражает ситуацию на рынке труда. Его поднимут до отметки 2,4924, что и приведёт к удорожанию документа.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, такой шаг призван уравнять налоговую нагрузку между приезжими и местными жителями. Коэффициент рассчитывали, ориентируясь на средние зарплаты в отраслях, где чаще всего заняты мигранты — строительстве (68,4 тыс. рублей) и сельском хозяйстве (52,9 тыс. рублей).

В 2025 году стоимость патента уже поднимали на 16,6% — с 5400 до 6300 рублей. А годом ранее, в 2024-м, он обходился иностранным специалистам в 4700 рублей в месяц.

Парадокс в том, что налоги растут на фоне острой нехватки рабочих рук в самой республике. По данным на осень 2025 года, в регионе было открыто около 33 тысяч вакансий, при этом Башкирия продолжает терять собственное население. Власти видят в мигрантах способ закрыть кадровые дыры в экономике.

За девять месяцев 2025 года в Башкирию въехало 141 тысяча иностранцев, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Бюджет уже ощутил пользу: поступления от налогов мигрантов выросли на 21,4%, превысив 283 миллиона рублей. Похоже, теперь власти решили заработать на вынужденной мере ещё больше.

