Экономика

В Башкирии повысят норматив стоимости жилья на селе

В 2026 году норматив цены квадрата в районах достигнет 72,5 тысячи рублей. Это увеличит размер соцвыплат для врачей и аграриев, но обязательства останутся строгими.
Проект приказа об изменении норматива стоимости жилья опубликовало Министерство сельского хозяйства республики. Ведомство предлагает утвердить новые параметры, которые применяются при расчете размера социальных выплат для граждан.

На 2026 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях может составить 72 581 рубль. Данная сумма на 8,2% превышает значение предыдущего года, когда показатель был зафиксирован на отметке 67 063 рубля. Индексация проводится ежегодно с учетом уровня инфляции в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Получателями поддержки могут стать работники агропромышленного комплекса, ветеринарные специалисты и граждане, переезжающие в сельскую местность на постоянное место жительства. Обязательным требованием является официальное признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Социальная выплата покрывает до 70% расчетной стоимости строительства или приобретения недвижимости. Оставшиеся 30% заявитель должен обеспечить за счет собственных накоплений или кредитных средств. Первоочередное право на получение субсидий предоставлено многодетным семьям, а также участникам специальной военной операции и их близким.

Согласно правилам, получатель средств принимает на себя обязательство отработать в организации соответствующей сферы не менее пяти лет. Трудовая деятельность должна осуществляться на той же территории, где было построено или приобретено жилье. При покупке готового объекта сделка должна быть завершена в течение года, при строительстве — в течение двух лет.

По итогам 2025 года в рамках данной программы жилищные условия улучшили 25 семей, также было введено в эксплуатацию 1,65 км сетей водоснабжения. Параллельно с этим Минстрой России утвердил свои нормативы рыночной стоимости жилья для региона.

Для сравнения, федеральный показатель средней рыночной стоимости квадратного метра в Башкортостане на первый квартал 2026 года установлен в размере 116 212 рублей. Эта цифра, используемая для других видов соцвыплат, превышает расчетный норматив Минсельхоза более чем на 43 тысячи рублей.

В планах по развитию сельских территорий на текущий год значится начало строительства жилых комплексов в Дуванском, Альшеевском и Илишевском районах. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2025 году превысил 2,1 млрд рублей, большая часть средств поступила из федерального бюджета.

