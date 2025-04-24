В Башкирии потратят 13,5 млн на слежку за мусоровозами через Telegram-бота

Средства потратят на доработку интерфейса, интеграции с ГЛОНАСС и улучшения безопасности

Минцифры Башкирии объявило аукцион на доработку системы мониторинга вывоза мусора «ТКО-Башкортостан». На модернизацию цифрового надзирателя власти готовы выделить до 13,5 миллионов рублей из республиканской казны, пишет «Коммерсант».

Система, запущенная в 2021 году, уже три года следит за тем, чтобы региональные операторы не забывали опустошать контейнерные площадки по графику. Работает она через Telegram-бота, веб-сайт и мобильное приложение.

Теперь чиновники решили, что пора усовершенствовать цифрового контролёра. В планах — сделать интерфейс удобнее, подружить систему с ГЛОНАСС и федеральным учётом отходов, автоматизировать рутинные процессы и усилить защиту от взлома.

Кто будет прокачивать мусорный софт, станет известно 7 мая, когда подведут итоги торгов. Разработчику достанется контракт на республиканские миллионы.

К слову, это не первые вложения в цифровизацию мусора — ранее на создание и поддержку «ТКО-Башкортостан» уже потратили не менее 19,3 миллионов рублей.