В Башкирии построят вертолётный терминал и два придорожных комплекса за 371 млн рублей

Радий Хабиров распорядился передать землю трём компаниям без аукциона. В Башкирии появятся вертолётный терминал под Уфой и два сервисных комплекса в районах.

В Уфе, Иглинском и Аскинском районах появятся три новых объекта для жителей и путешественников. Правительство республики выделило землю трём компаниям для строительства вертолётного терминала и двух многофункциональных комплексов. Общий объём инвестиций в проекты составит 371 млн рублей, что позволит создать 60 рабочих мест.

В Уфе, рядом с Нагаевской развязкой на Южном обходе, компания «ХелиПорт-Уфа» построит вертолётный терминал. На участке в 2 гектара появится станция для обслуживания пассажирских перевозок. В проект вложат 170 млн рублей и создадут 17 рабочих мест.

В селе Иглино компания «Автострой» возведёт придорожный комплекс, где разместятся кафе, магазин и автомойка. Инвестиции в проект составят 120 млн рублей, он обеспечит работой 24 человека.

В Аскинском районе, в селе Аскино, компания «Алма» построит многофункциональный комплекс. В его создание инвестируют 81 млн рублей и создадут 19 рабочих мест.