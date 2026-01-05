0
Экономика

В Башкирии план по производству БПЛА перевыполнен в 1,5 раза

В 2025 году предприятия Башкирии произвели более 9 тысяч беспилотников при плане в 6 тысяч. В следующем году объемы выпуска планируется увеличить до 10 тысяч единиц.
стенд с беспилотниками
©правительство РБ

Региональные предприятия в 2025 году значительно превысили плановые показатели выпуска беспилотников. Заводы отгрузили более 9 тысяч единиц техники, тогда как изначально ведомство закладывало в план всего 6 тысяч аппаратов. Об этом сообщает РБК-Уфа, ссылаясь на данные Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.

Таким образом, промышленники перевыполнили поставленную задачу ровно в полтора раза. Кроме того, статистика показывает стабильный рост отрасли: если в 2023 году конвейеры покинула одна тысяча машин, то в 2024 году этот объем достиг 4 тысяч.

Ключевыми драйверами роста стали местные компании НПО «Уфимец», «Форпост» и «Интегральные роботизированные технологии». Эти производители сосредоточились на сборке аппаратов самолетного и мультироторного типа со взлетной массой до 30 килограммов.

Вместе с тем, инженеры собирают и тяжелую технику. Например, модель «Уфимец-150» успешно перевозит грузы и выполняет авиационно-химические работы для нужд сельского хозяйства.

В свою очередь, Минпром уже сформировал задачи на текущий 2026 год. Власти рассчитывают, что суммарный выпуск беспилотных авиационных систем в республике составит не менее 10 тысяч единиц.

Стоит отметить, что бизнес активно пользуется мерами государственной поддержки. В частности, НПО «Уфимец» направило средства гранта в размере 15,8 млн рублей на обновление станков и расширение цехов.

Сейчас в Башкортостане полноценно работает научно-производственный центр испытаний и компетенций. Статус резидента этой площадки получила уже 21 компания, развивающая технологии в сфере БПЛА.

Развитие сектора стимулирует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Программа предусматривает помощь как крупным заводам, так и технологическим стартапам, которые заходят в эту нишу.

Напомним также, что Башкортостан вступил в первый в России межрегиональный кластер беспилотной авиации. Республика объединила усилия с партнерами из Тульской, Рязанской областей и Карелии.

