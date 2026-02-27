В Башкирии определили подрядчика для капремонта фасадов 15 многоквартирных домов

Регоператор капремонта Башкортостана отдал контракт на ремонт фасадов 15 жилых домов единственному участнику аукциона — уфимскому ООО «Спектр». Больше всего средств направят на Нефтекамск.

Уфимская фирма с годовой выручкой менее миллиона рублей получила госконтракт на 156 млн — ремонтировать будут фасады в пяти муниципалитетах Башкирии, сообщает РБК-Уфа.

Аукцион без конкурентов: 156 млн по стартовой цене

Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Башкортостана выбрал исполнителя работ по обновлению фасадов жилых зданий в трёх городах и двух районах республики, следует из материалов закупки. Единственную заявку на электронный аукцион подало уфимское ООО «Спектр» — торги признали несостоявшимися, и стороны заключат договор по стартовой цене в 156 млн рублей.

111 млн — на Нефтекамск: как распределили деньги между городами

Работы охватят 15 жилых домов в Нефтекамске, Кумертау, Октябрьском, а также в Белорецком и Давлекановском районах. Основная часть бюджета — 111 млн — приходится на Нефтекамск, где подрядчику предстоит отремонтировать восемь зданий в течение трёх лет. На два дома в Кумертау заложено 23,6 млн рублей с выполнением в 2028 году. Белорецкому району выделят 9 млн, Октябрьскому — 7,4 млн, Давлекановскому — 4,5 млн.

Самый дорогой объект — девятиэтажка на Юбилейном в Нефтекамске

Самым дорогим объектом стал девятиэтажный дом на проспекте Юбилейном, 38 в Нефтекамске. Наименьшую сумму заложили для двухэтажки по улице Девонской, 11 в городе Октябрьском.

Ремонт полностью профинансируют взносы жильцов на капитальный ремонт. Часть объектов подрядчик обязан сдать до ноября 2026 года, остальные работы запланировали на 2027–2028 годы.

ООО «Спектр»: выручка 994 тысячи, контракт на 156 млн

ООО «Спектр» работает с февраля 2007 года, его учредитель и директор — Алмаз Мухаметьянов. По данным сервиса Rusprofile, годовая выручка компании за 2024 год составила 994 тысячи рублей при чистой прибыли в 506 тысяч рублей.

Контракты без торгов в Башкирии — не первый случай

Заключение контрактов с единственным участником аукциона в системе капремонта Башкирии — не редкость. Летом 2025 года регоператор таким же образом выбрал подрядчика для ремонта крыш в 24 домах — контракт на 250 млн рублей без торгов получила уфимская компания «Регион Сервис».

4,5 млрд на капремонт в 2026 году: планы регоператора

На 2026 год в Башкирии запланировали капремонт 389 многоквартирных домов на общую сумму 4,5 млрд рублей. По данным регионального оператора, ремонт фасадов предусмотрен лишь в четырёх домах, тогда как основной объём работ приходится на кровлю — 267 зданий.

За 12 лет действия программы капремонта — с 2014 по 2025 год — в республике обновили 9,5 тысячи многоквартирных домов на 49,4 млрд рублей. Взносы собственников жилья покрыли основную часть расходов — 41,1 млрд рублей.

Тариф на капремонт вырос на 60% в 2025 году

В мае 2025 года тариф на капремонт в регионе повысили на 60%: ставка для домов до шести этажей выросла с 7,46 до 12,5 рубля за квадратный метр.