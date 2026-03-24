В Башкирии обновилась стоимость минимального набора продуктов питания

Башкортостанстат зафиксировал рост стоимости минимального набора продуктов в республике на 2,2% за месяц. Показатель превышает средний по Приволжскому округу, но остаётся ниже общероссийского.
По данным Башкортостанстата, в феврале 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания в республике достигла 7 тысяч рублей на человека в месяц. Относительно января показатель увеличился на 148 рублей, что соответствует росту в 2,2%. Месяцем ранее продуктовый минимум составлял 6 852 рубля. Значение по Башкирии превышает средний показатель по Приволжскому федеральному округу — 6 685 рублей — на 315 рублей. При этом общероссийский уровень остаётся выше республиканского: по стране минимальный набор продуктов стоит 7 612 рублей.

Набор рассчитывается на основе товаров первой необходимости. В него входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и специи.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года продуктовый минимум в Башкирии составлял 6 852 рубля — на 238 рублей больше, чем в декабре 2025 года, когда показатель составлял 6 614 рублей. За два месяца стоимость набора выросла примерно на 336 рублей. В декабре 2025 года Башкирия занимала второе место по дороговизне продуктовой корзины в Приволжском федеральном округе, уступая только Пермскому краю.

По данным news-bash.ru, годовая инфляция в республике по итогам 2025 года составила 6,34% — минимальное значение за последние пять лет. Эксперты связывали ускорение роста цен в конце года с повышенным спросом на непродовольственные товары и возросшими издержками в сфере услуг, исключая влияние сезонных факторов.

В январе 2025 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Башкирии составляла 6 476 рублей. За год показатель вырос на 376 рублей, что указывает на устойчивый рост цен на базовые продукты питания в регионе.

