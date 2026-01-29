0
Экономика

В Башкирии объем производства сахара достиг 205 тысяч тонн

К концу января заводы республики переработали полтора миллиона тонн сырья. Лидером отрасли стало предприятие в Чишмах, нарастившее показатели на 20%.
куски сахара
К 29 января сахарные заводы республики произвели 205 тысяч тонн сахара из свеклы урожая 2025 года. Для этого предприятия переработали 1,5 млн тонн сырья. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Содержание
  1. Кто произвел больше всех
  2. Откуда взяли сырье
  3. Что это значит для жителей

Кто произвел больше всех

Основной объем продукции выпустил Чишминский сахарный завод. Предприятие переработало 767 тысяч тонн корнеплодов и получило 107 тысяч тонн белого сахара. Завод улучшил прошлогодние показатели — объем производства вырос на 20%.

Откуда взяли сырье

Высокую выработку обеспечил рекордный урожай 2025 года. Аграрии республики собрали более 2,5 млн тонн свеклы, средняя урожайность составила 482 центнера с гектара.

Осенью погода осложнила логистику: дожди размыли дороги, и вывозить урожай с полей было трудно. Ситуацию исправили морозы — грунт замерз, техника смогла зайти на поля, и темпы вывозки восстановились.

Что это значит для жителей

Дефицита сахара в республике не будет. Башкирия производит продукта в 6–7 раз больше, чем требуется для внутреннего потребления. Местные производители полностью закрывают потребности региона, а излишки отправляют в соседние субъекты России и на экспорт.

Сезон сахароварения в Башкирии продолжается. Заводы обеспечены сырьем и поддерживают высокую загрузку мощностей. Рост производства стал возможен благодаря модернизации предприятий и увеличению посевных площадей под технические культуры в 2025 году.

