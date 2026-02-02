0
3 часа
Экономика

В Башкирии направят 3,1 млрд рублей на жилье для сирот и инвалидов

В 2026 году объем средств на обеспечение жильем детей-сирот и семей с детьми-инвалидами составит 3,1 млрд рублей. Планируется улучшить жилищные условия 824 граждан.
инвалид в коляске возле панорамного окна
©коллаж Ньюс-Баш

В 2026 году из бюджета республики выделят 3,1 млрд рублей на решение жилищных проблем детей-сирот и инвалидов. Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов 2 февраля на оперативном совещании в правительстве. Это позволит обеспечить квартирами или сертификатами минимум 824 человека.

Как Минстрой Башкирии распределит 3,1 млрд рублей

Минстрой сейчас пересчитывает суммы субвенций для муниципалитетов, так как рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионе выросла. Выделенные 3,1 млрд рублей распределят между застройщиками и получателями сертификатов. В список получателей входят выпускники детских домов и граждане с инвалидностью.

Власти разделяют очередь на две группы по источнику финансирования. Тех, кто встал на учет до 1 января 2005 года, обеспечивают за счет федерального бюджета. Остальных финансирует республика. В прошлом году на «федеральных» очередников и инвалидов потратили более 260 млн рублей.

Сертификат или квартира: что выбрать сироте в Уфе

У сирот в Башкирии есть два варианта получить законные метры. Первый — дождаться готовой квартиры от государства по договору соцнайма. Второй — получить жилищный сертификат и купить недвижимость самостоятельно или погасить ипотеку. В 2025 году номинал такого сертификата составлял около 3,8 млн рублей.

Очередь двигается медленнее, чем растет. По данным Минстроя на середину 2025 года, в списке нуждающихся числилось 7,9 тысячи сирот. Из них более 5 тысяч человек уже достигли 18 лет и имеют юридическое право на немедленное получение жилья.

История вопроса: скандалы с жильем и рост финансирования

Суммы на жилье для сирот растут ежегодно, но инфляция снижает эффективность вложений. В 2024 году республика выделяла 2,6 млрд рублей, в 2025 году — около 3 млрд рублей. В прошлом году жилищные условия улучшили около тысячи человек.

Тема остается проблемной для местных властей из-за коррупционных рисков. Чиновники на местах иногда пытаются сэкономить, покупая неликвидную недвижимость. Громкий случай произошел в Бижбулякском районе, где администрация приобрела для сирот квартиры в аварийных домах, непригодных для жизни. После этого контроль за качеством предоставляемого жилья ужесточили.

Похожие записи
0
23.01.2026
Экономика

В Башкирии повысят норматив стоимости жилья на селе

заброшенный земельный участок
В 2026 году норматив цены квадрата в районах достигнет 72,5 тысячи рублей. Это увеличит размер соцвыплат для врачей и аграриев, но обязательства останутся строгими.
0
17.01.2026
Экономика

Просрочка по ипотеке в Башкирии увеличилась в 2,5 раза за год

ключи от квартиры лежат на деньгах
Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье в Башкирии достиг 5,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,5 раза с начала года и в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года.
0
20.12.2025
Новости

Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

ключи на ладони
В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26.
0
18.12.2025
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
0
09.12.2025
Советы

Как сэкономить на ипотеке: советы эксперта

ключи от квартиры лежат на деньгах
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке: досрочное погашение и налоговый вычет до 650 тысяч рублей.
0
09.12.2025
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

молоток и ключ с брелоком
Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
0
02.12.2025
Политика

Госдума отказалась поддержать проект Башкирии о выделении земельных участков для инвалидов

участок земли с забором
Депутаты Госдумы 2 декабря проголосовали против инициативы Башкирии о правилах выдачи земли инвалидам.
0
27.11.2025
Криминал

МВД задержало хакеров из Уфы за внесение авто в реестр инвалидов через Госуслуги

задержание подозреваемого
Сотрудники МВД задержали группу лиц в Уфе и Москве, подозреваемых во взломе аккаунтов на «Госуслугах» для незаконного внесения автомобилей в реестр инвалидов.
