В Башкирии направят 3,1 млрд рублей на жилье для сирот и инвалидов

В 2026 году объем средств на обеспечение жильем детей-сирот и семей с детьми-инвалидами составит 3,1 млрд рублей. Планируется улучшить жилищные условия 824 граждан.

В 2026 году из бюджета республики выделят 3,1 млрд рублей на решение жилищных проблем детей-сирот и инвалидов. Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов 2 февраля на оперативном совещании в правительстве. Это позволит обеспечить квартирами или сертификатами минимум 824 человека.

Как Минстрой Башкирии распределит 3,1 млрд рублей

Минстрой сейчас пересчитывает суммы субвенций для муниципалитетов, так как рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионе выросла. Выделенные 3,1 млрд рублей распределят между застройщиками и получателями сертификатов. В список получателей входят выпускники детских домов и граждане с инвалидностью.

Власти разделяют очередь на две группы по источнику финансирования. Тех, кто встал на учет до 1 января 2005 года, обеспечивают за счет федерального бюджета. Остальных финансирует республика. В прошлом году на «федеральных» очередников и инвалидов потратили более 260 млн рублей.

Сертификат или квартира: что выбрать сироте в Уфе

У сирот в Башкирии есть два варианта получить законные метры. Первый — дождаться готовой квартиры от государства по договору соцнайма. Второй — получить жилищный сертификат и купить недвижимость самостоятельно или погасить ипотеку. В 2025 году номинал такого сертификата составлял около 3,8 млн рублей.

Очередь двигается медленнее, чем растет. По данным Минстроя на середину 2025 года, в списке нуждающихся числилось 7,9 тысячи сирот. Из них более 5 тысяч человек уже достигли 18 лет и имеют юридическое право на немедленное получение жилья.

История вопроса: скандалы с жильем и рост финансирования

Суммы на жилье для сирот растут ежегодно, но инфляция снижает эффективность вложений. В 2024 году республика выделяла 2,6 млрд рублей, в 2025 году — около 3 млрд рублей. В прошлом году жилищные условия улучшили около тысячи человек.

Тема остается проблемной для местных властей из-за коррупционных рисков. Чиновники на местах иногда пытаются сэкономить, покупая неликвидную недвижимость. Громкий случай произошел в Бижбулякском районе, где администрация приобрела для сирот квартиры в аварийных домах, непригодных для жизни. После этого контроль за качеством предоставляемого жилья ужесточили.