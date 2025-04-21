В Башкирии ликвидировали ГУП «Башавтотранс»

Предприятие продолжит работу в новой организационной форме

В Башкортостане прекратило существование ГУП «Башавтотранс», вместо него создано акционерное общество с тем же названием. Информация об этом появилась сегодня, 21 апреля, по данным РБК Уфа.

Уставный капитал нового АО увеличился в четыре раза по сравнению с предшественником и составил 2,65 миллиарда рублей. Руководителем остался Надир Самиев, возглавляющий предприятие с 2018 года.

Собственник компании не изменился — 100% акций принадлежат Республике Башкортостан через Министерство земельных и имущественных отношений. Основная деятельность предприятия также сохранилась — пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении наземным транспортом.

Акционерное общество «Башавтотранс» стало полным правопреемником государственного унитарного предприятия, к нему перешли все права и обязательства ранее функционировавшей организации.