Главная » Экономика
710

В Башкирии ликвидировали ГУП «Башавтотранс»

Предприятие продолжит работу в новой организационной форме
здание башавтотранса
©Официальный сайт «Башавтотранс»

В Башкортостане прекратило существование ГУП «Башавтотранс», вместо него создано акционерное общество с тем же названием. Информация об этом появилась сегодня, 21 апреля, по данным РБК Уфа.

Уставный капитал нового АО увеличился в четыре раза по сравнению с предшественником и составил 2,65 миллиарда рублей. Руководителем остался Надир Самиев, возглавляющий предприятие с 2018 года.

Собственник компании не изменился — 100% акций принадлежат Республике Башкортостан через Министерство земельных и имущественных отношений. Основная деятельность предприятия также сохранилась — пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении наземным транспортом.

Акционерное общество «Башавтотранс» стало полным правопреемником государственного унитарного предприятия, к нему перешли все права и обязательства ранее функционировавшей организации.

Башавтотранс
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.