В Башкирии компании по производству воды доверили полумиллиардный ремонт плотины

Региональные власти передали ремонт крупнейшего водохранилища республики компании, связанной с производством питьевой воды. Контракт на 432,65 миллиона рублей достался «Нефтехимремонту» после повторных торгов.

Юмагузинское водохранилище в Кугарчинском районе требует серьезного вмешательства. Подрядчику предстоит восстановить плотины, туннели и шахты гидросооружения. Дополнительно компания обязана компенсировать ущерб водным биологическим ресурсам.

«Нефтехимремонт» принадлежит Наилю Сахабутдинову, который контролирует производителя воды «Юматово».

Финансовые показатели подрядчика выглядят скромно на фоне полученного заказа. За 2024 год уфимская компания заработала всего 2,2 миллиона чистой прибыли при выручке 178,8 миллиона рублей.

Срок выполнения работ растянется до ноября 2028 года. Все расходы покроет республиканский бюджет.

Какие особенности ремонта Юмагузинского водохранилища делают его уникальным

Ремонт Юмагузинского водохранилища выделяется несколькими уникальными особенностями, связанными как с техническими характеристиками объекта, так и с обстоятельствами выполнения работ.

Технические особенности объекта

Юмагузинское водохранилище представляет собой гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности первого класса. Плотина высотой 63 метра и длиной 605 метров создает максимальную разницу между верхним и нижним бьефом в 63 метра. Максимальная глубина водохранилища достигает 60-61 метра, что делает его одним из самых глубоких искусственных водоемов региона.

Особую сложность ремонту придает геологическая структура основания. При строительстве плотины проводились беспрецедентные работы по укреплению фундамента — в специальные скважины под напором закачивался раствор на глубину до 160 метров. Это было необходимо из-за известняковых пород, которые более подвержены размыву водой.

Уникальная система мониторинга

Через все основание плотины проходит длинная галерея, достаточно широкая для проезда грузовика. Внутри размещена контрольно-измерительная аппаратура, которая постоянно измеряет уровень воды в теле плотины и ее основании. Эта система позволяет оперативно выявлять изменения и проводить инъекционные работы для поддержания стабильности сооружения.

Экологические аспекты ремонта

Водохранилище расположено в экологически чувствительной зоне — вблизи заповедника Шульган-Таш. Строительство плотины уже нарушило нерест рыб в верховьях реки и привело к исчезновению отдельных видов из заповедной зоны. Поэтому ремонтные работы должны включать обязательную компенсацию ущерба водным биоресурсам.

Стратегическое значение объекта

Юмагузинское водохранилище является главным источником водоснабжения для засушливых южных районов Башкирии. Гидроэлектростанция мощностью 45 мегаватт обеспечивает электроэнергией три района — Кугарчинский, Бурзянский и Мелеузовский. За годы эксплуатации станция выработала более 1,75 миллиарда киловатт-часов экологически чистой энергии.

Уникальность ремонта заключается в том, что работы предстоит выполнять на действующем объекте критической инфраструктуры, не прерывая его функционирование как источника водоснабжения и энергогенерации для значительной части республики.