Экономика

В Башкирии изменится норматив стоимости жилья для расчёта субсидий

Минстрой Башкирии готовит приказ о снижении рыночной цены «квадрата» на четвёртый квартал 2025 года. Сумма упадёт на 176 рублей и повлияет на размер субсидий для очередников и льготных категорий граждан.
многоквартирный дом
В четвёртом квартале 2025 года в Башкирии незначительно снизится нормативная стоимость квадратного метра жилья, которую власти используют для расчёта субсидий. Министерство строительства республики предлагает установить её на уровне 115 686 рублей.

С октября по декабрь новый показатель будет на 176 рублей, или 0,2%, ниже, чем в третьем квартале, когда он составлял 115 862 рубля. Проект соответствующего документа уже опубликован для обсуждения.

Эта нормативная цена напрямую влияет на размер государственной поддержки, которую получают семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. От неё зависит сумма выплаты по федеральным и республиканским программам, помогающим гражданам купить жильё.

