В Башкирии избавляются от крупного агропромышленного актива: «Башсельхозтехнику» продадут с аукциона

В Башкирии выставили на продажу 100% уставного капитала машинно-технологической компании «Башсельхозтехника». Начальная цена актива составляет 738,9 млн рублей.

Что входит в лот

Покупатель получит полный контроль над компанией. В её собственности находятся 17,8 гектара земли и 30,6 тысяч квадратных метров зданий и сооружений. Активы расположены в Уфимском и Чишминском районах, а также на станции Уршак.

Основная деятельность предприятия — оптовая торговля сельхозтехникой и оборудованием. Компания также занимается выращиванием зерновых культур и предоставляет услуги в области растениеводства. В штате числятся 104 сотрудника.

Условия торгов

Продавцом выступает Минземимущества Башкирии. Аукцион по продаже компании назначен на 15 декабря. Заявки на участие принимаются с 11 ноября по 8 декабря.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 147,8 млн рублей, что составляет 20% от начальной цены. Аукцион будет идти на повышение с шагом в 36,9 млн рублей.

«Башсельхозтехника» была включена в план приватизации госимущества на 2024–2026 годы в мае 2025 года. Ранее предприятие было государственным унитарным сельхозпредприятием (ГУСП), а в январе 2023 года его преобразовали в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

По итогам 2024 года компания показала прибыль в размере 775 тысяч рублей при выручке в 142 млн рублей. Продажа крупных госактивов является одним из способов пополнения регионального бюджета.