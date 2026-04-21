3 часа
Экономика

В Башкирии Ишимбайская фабрика отчиталась о многомиллионых убытках

Ишимбайская швейная фабрика «Заспорт» опубликовала финансовые показатели за 2025 год. Выручка выросла почти на 10%, но чистый убыток достиг 132,8 млн рублей — втрое хуже, чем годом ранее.
швеи за работой
©vk.com/zasport_ishimbay

Швейная фабрика «Заспорт», расположенная в Ишимбае, раскрыла финансовые результаты за 2025 год. Данные опубликованы в апреле в сервисе «Контур.Фокус». Их приводит издание Уфа1.

Оборот предприятия, специализирующегося на производстве спецодежды, за отчётный период вырос примерно на 10% — до 96,9 млн рублей. Однако итоговый финансовый результат оказался отрицательным: чистый убыток составил 132,8 млн рублей. Это почти в три раза хуже показателя предыдущего года.

Собственный капитал компании ушёл в минус — до −177,9 млн рублей. Кредиторская задолженность продолжила рост, долговая нагрузка достигла 61,8 млн рублей. Рентабельность опустилась до −137%.

Задолженность перед налоговыми органами зафиксирована на уровне 3,5 млн рублей. Из четырёх рассмотренных арбитражных дел фабрика проиграла три. В отношении предприятия возбудили два исполнительных производства на общую сумму около 1 млн рублей.

Компания зарегистрирована в сентябре 2020 года, на производстве занято 112 человек. Совокупный объём активов составляет 423 млн рублей, однако за год их стоимость сократилась на 12%.

Напомним, фабрика «Заспорт» является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» в Башкортостане. По данным сайта ОЭЗ «Алга» (oezalga.ru), заявленный объём инвестиций в проект составляет 430 млн рублей, а плановое число рабочих мест — 289.

По итогам 2025 года инвестиционный портфель ОЭЗ «Алга» превысил 65 млрд рублей. Производственную деятельность на территории зоны ведут пять резидентов, в том числе фабрика спортивной одежды ZASPORT.

По данным издания «МК Уфа», суммарная выручка работающих резидентов ОЭЗ «Алга» по итогам 2025 года превысила 7 млрд рублей. В число действующих резидентов входят «Аркада», «Амкодор-Агидель», «Уфимец», «Азимут» и фабрика «Заспорт».

Вице-премьер — министр промышленности Башкортостана Александр Шельдяев в январе 2025 года сообщал, что предприятия ОЭЗ «Алга» «имеют разную степень загрузки и пока не вышли на проектную мощность в силу разных причин».

