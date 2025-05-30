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В Башкирии инвестируют 245 млн рублей в строительство сыроварни

В Ишимбайском районе появится сыроварня за 245 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы Башкирии.

ООО «Головушкин и Калачев» планирует развернуть полноценный молочный кластер: 240 коров, переработка молока и производство сыра. В планах также теплицы для томатов.

Основная ставка — на итальянские сыры: моцареллу, сулугуни и буррату. Проект рассчитан на семь лет, а финальным аккордом станет собственный магазин и фермерский рынок.

За дело взялись стерлитамакские предприниматели Михаил Головушкин и Владислав Калачев. Последний уже знаком местным по кафе «Манявы» и сети пиццерий «Пиццман и Калачев».

ООО зарегистрировали в апреле этого года — то есть буквально вчера решили стать сырными магнатами.

Ишимбайский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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