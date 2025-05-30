В Башкирии инвестируют 245 млн рублей в строительство сыроварни

В Ишимбайском районе появится сыроварня за 245 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы Башкирии.

ООО «Головушкин и Калачев» планирует развернуть полноценный молочный кластер: 240 коров, переработка молока и производство сыра. В планах также теплицы для томатов.

Основная ставка — на итальянские сыры: моцареллу, сулугуни и буррату. Проект рассчитан на семь лет, а финальным аккордом станет собственный магазин и фермерский рынок.

За дело взялись стерлитамакские предприниматели Михаил Головушкин и Владислав Калачев. Последний уже знаком местным по кафе «Манявы» и сети пиццерий «Пиццман и Калачев».

ООО зарегистрировали в апреле этого года — то есть буквально вчера решили стать сырными магнатами.