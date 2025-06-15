В Башкирии производитель кетчупа «Буздякский» удваивает мощности

Администрация главы Башкирии сообщила о планах компании «Пищепром» построить производственный комплекс стоимостью два миллиарда рублей. Радий Хабиров лично инспектировал предприятие 14 июня и одобрил амбициозную затею.

Новое производство площадью восемь тысяч квадратных метров станет настоящим прорывом для бренда «Буздякский». Инвестиции позволят удвоить выпуск продукции и трудоустроить сотню человек. Власти уже подготовили льготный земельный участок для реализации замысла.

За управление активами отвечает Рамиль Камалтдинов — многостаночник от бизнеса с портфелем компаний. Его «Пищепром» в прошлом году заработал 113,5 миллиона прибыли с оборота в 1,3 миллиарда.

География поставок производителя — от Казахстана до Поднебесной. Буздякские соусы завоевали рынки пяти стран, включая Узбекистан, Беларусь и Кыргызстан.

Хабиров пообещал встретиться с руководством на «Инвестчасе» для обсуждения деталей. Глава региона намерен максимально поддержать проект.

История бренда «Буздякский»

Бренд «Буздякский» ведет свою историю с 1978 года, когда в селе Буздяк Республики Башкортостан был открыт небольшой цех по производству консервной продукции. Первым продуктом, выпущенным на будущем заводе, стал томатный соус — тогда производство составляло всего 1000 банок в месяц.

Становление производства

С 1986 по 1989 годы производство начало активно развиваться. Ассортимент значительно расширился — теперь выпускались не только томатные соусы, но и варенья, джемы, соки, маринованные овощи и даже мед.

В 1991 году произошел качественный скачок — был построен новый консервный цех, а объемы производства выросли с 1 тысячи банок в месяц до 3 миллионов в год. Именно тогда комбинат начал выпускать готовые супы в банках по оригинальным домашним рецептам: борщ, щи, солянку и рассольник.

Узнаваемый образ и признание

В 2002 году на этикетке продукции появилось фото башкирской красавицы — народной артистки Республики Башкортостан Риммы Амангильдиной. Этот образ девушки в национальном костюме стал воплощать символ добра, силы и чистоты намерений, превратившись в визитную карточку бренда.

2005 год стал знаковым — продукция компании была отмечена знаком качества «Продукт Башкортостана». Это подтверждало, что товары производятся на территории республики с использованием местного сырья и соответствуют высоким стандартам безопасности.

Федеральная экспансия

2009 год ознаменовался выходом на федеральный рынок — продукция Буздякского консервного комбината появилась на полках торговой сети «Магнит». Супы, соусы и кетчупы быстро завоевали популярность по всей России.

В 2010 году было построено собственное овощехранилище, что обеспечило стабильные поставки качественного сырья.

Смена собственника и современность

Кардинальные изменения произошли в 2007 году, когда МУП «Буздякский консервный комбинат» обанкротился. Управление производством перешло к АО «Пищепром» под руководством Рамиля Камалтдинова.

Сегодня предприятие располагает тремя производственными площадками общей площадью 5000 квадратных метров и современным овощехранилищем на 4500 квадратных метров. На десяти производственных линиях ежедневно производится до 110 тонн продукции — около 100 000 банок. Ассортимент насчитывает более 100 видов продукции в различных категориях.