Экономика

В Башкирии администрация Гафурийского района через суд оспорила передачу общежития санатория «Красноусольск»

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения о принудительной передаче на баланс муниципалитета 12 помещений общежития, которые, по данным районных властей, нуждаются в капитальном ремонте.
санаторий красноусольский
Арбитражный суд Уральского округа 17 февраля 2026 года отменил решения башкирских судов, которые обязали администрацию Гафурийского района принять на баланс общежитие санатория «Красноусольск». Дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Башкирии.

Из-за чего администрация судится с Минземимущества

Минземимущество Башкирии направило документы о передаче муниципалитету 12 жилых помещений в общежитии, расположенном в селе Красноусольский. Эти комнаты остались в собственности республики после приватизации санатория. Однако администрация района отказалась подписывать документы.

Муниципалитет обосновал отказ неудовлетворительным состоянием помещений. По её данным, они требуют капитального ремонта, а в местном бюджете нет средств на приведение жилья в нормативное состояние. Районные власти заявили, что не готовы брать на себя ответственность за помещения без соответствующего финансирования.

Почему кассационная инстанция отменила передачу жилья

Изначально суды встали на сторону республики. Арбитражный суд Башкирии и апелляционная инстанция обязали район принять имущество. Судьи ссылались на законы 1991 и 2001 годов, по которым муниципалитеты должны принимать жилой фонд приватизированных госпредприятий. Доводы о нехватке средств и неудовлетворительном состоянии жилья тогда отклонили.

Кассационный суд в Екатеринбурге не согласился с таким подходом. Он отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Теперь сторонам придется заново доказывать, кто должен отвечать за состояние общежития и за чей счет его ремонтировать.

Финансовое состояние санатория «Красноусольск»

В 2017 году ГУП санаторий «Красноусольск» был преобразован в акционерное общество. Производственные активы перешли новой компании, а социальные объекты, включая жилье, остались в республиканской собственности.

Санаторий демонстрирует нестабильные финансовые результаты. По данным за 2022 год, выручка составила 786 млн рублей, а чистая прибыль — 10,7 млн рублей. Годом ранее предприятие зафиксировало убыток в 53,5 млн рублей. При этом руководство объявляло о планах реновации курорта стоимостью 500 млн рублей, однако эти инвестиции касаются номерного фонда и лечебной базы, а не спорного общежития.

