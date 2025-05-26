Уфимцы не интересуются новостройками

В Уфе случился настоящий парадокс — новых квартир стало в два раза больше, а покупать их никто не хочет. Такие данные озвучили аналитики «Авито» в понедельник.

За апрель 2025 года предложение новостроек в башкирской столице взлетело на 102% по сравнению с прошлым годом. Студий стало больше на 155%, однокомнатных квартир — на 125%, двухкомнатных — на 65%, трёхкомнатных — на 64%. Цифры впечатляющие, но есть нюанс.

Спрос на всю эту красоту вырос всего на 1%. То есть застройщики штампуют квартиры как горячие пирожки, а покупатели проходят мимо.

Квадратный метр в Уфе сейчас стоит 168 тысяч рублей. Для сравнения — в Казани уже 231 тысяча. Вроде бы выгодно, но уфимцы не покупают.

— Дык кто в здравом уме будет покупать недвижимость под такие проценты в банке? — замечат пользователь соцсетей с ником Zero.

— Щас ещё на вторичку что то придумают, что бы сложнее купить было, — предполагает K M.

— С такими процентами какой может быть спрос, это только начало. Дальше ещё хуже будет с такими процентами, — комментирует Радик.