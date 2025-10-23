Уфимский ОДК-УМПО попал под удар 19-го пакета санкций ЕС

На западе указали, что УМПО оказывает материальную поддержку и получает выгоду от российского ВПК, поставляя военную технику и оборудование

Евросоюз 23 октября 2025 года включил уфимское ПАО «ОДК-УМПО» в санкционные списки в рамках 19-го пакета ограничений против России. Это крупнейший производитель авиационных двигателей в стране с выручкой 130,3 млрд рублей за 2024 год.

Брюссель указал, что УМПО оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, поставляя военную технику и оборудование. В обосновании санкций упоминаются соглашения 2024 года о финансировании ОДК и ОДК-УМПО на 27,5 млрд рублей, которые усилили стратегическое значение предприятия.

Что производит ОДК-УМПО

Предприятие разрабатывает и производит турбореактивные двигатели для самолётов семейств «Су» и «МиГ», узлы для вертолётов «Ка» и «Ми», а также оборудование для нефтегазовой отрасли. В объединении работают более 25 тысяч человек.

ОДК-УМПО изготавливает более трети деталей для новейшего российского авиадвигателя ПД-14, предназначенного для лайнера МС-21. Завод выпускает двигатели для истребителя пятого поколения Су-57 и участвует в создании силовой установки ПД-8 для «Сухого Суперджета».

Масштаб новых санкций

В 19-й пакет санкций ЕС вошли 21 физическое лицо и 41 организация. Под ограничения попали глава АвтоВАЗа Максим Соколов и само предприятие, ректор ВШЭ Никита Анисимов, Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют Банк, автопроизводитель «Соллерс».

Пакет включает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года, санкции против 117 судов «теневого флота» и ограничения на передвижение российских дипломатов. С января 2026 года ЕС вводит запрет на операции через платёжную систему «Мир» и Систему быстрых платежей.

ОДК-УМПО уже находится под санкциями США с марта 2022 года, а также Украины, Новой Зеландии, Канады и Японии. Предприятие зарегистрировано в Уфе в 1993 году с уставным капиталом 926,6 млн рублей и входит в госкорпорацию «Ростех».

22 октября США ввели санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур, включая башкирские компании «Башнефть-Добыча» и «Башнефть — Полюс». Эти меры были приняты почти одновременно с новым пакетом ЕС.