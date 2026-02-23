Уфимский НИИ Солитон попал в санкционный список Украины

Украина включила уфимский НИИ «Солитон» и его директора в санкционный список — ограничения затронут активы, торговые операции и перевозки.

Украина внесла уфимский АО «НИИ «Солитон»» в санкционные списки. Ограничения распространились и на руководителя института Ринарда Шарифуллина. Об этом сообщает РБК.

Срок действия санкций — десять лет. Они предусматривают заморозку активов на территории Украины, прекращение торговли, транзита и перевозок, а также другие запреты. Помимо этого, санкции предусматривают бессрочное лишение Шарифуллина всех украинских государственных наград — при их наличии.

Указы президента Украины Владимира Зеленского опубликованы 21 февраля. Первый пакет затронул 48 человек, в числе которых 46 граждан России, и 44 российские компании. Офис президента Украины заявил, что все они обслуживают военно-промышленный комплекс России.

Второй указ охватил 225 человек, среди них 36 россиян. Киев называет их капитанами судов, задействованных в экспорте российских нефтепродуктов.

НИИ «Солитон» основан в 1955 году, юридически зарегистрирован в 1994-м. Институт специализируется на разработке цифровых систем связи, радиоизмерительного оборудования и программных комплексов для автоматизированных сетей управления. Ринард Шарифуллин руководит предприятием с июня 2023 года.

Уфимский институт попадает под западные санкции не впервые. По данным РБК Уфа, в сентябре 2025 года НИИ «Солитон» уже попал в санкционные списки Великобритании — тогда меры предусматривали заморозку активов и запрет на любое сотрудничество с предприятием. В октябре 2025 года Украина по аналогичной схеме ввела санкции против другой уфимской компании — «Нефтеавтоматики» и её гендиректора Филиппа Панебратца. В 2026 году Киев последовательно расширяет ограничительные списки: 8 февраля санкции затронули 66 физических лиц и 60 компаний из России, Китая, Киргизии, Грузии и ряда других стран.