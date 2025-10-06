0
8 часов
Экономика

Уфимская «Нефтеавтоматика» и её руководитель попали под санкции Украины

Уфимская компания «Нефтеавтоматика» и её руководитель Филипп Панебратц попали под украинские санкции. Их активы заморозят на 10 лет, а бизнес запретят.
табличка санкции на фоне российского флага
©Gemini

Уфимское АО «Нефтеавтоматика» и его генеральный директор Филипп Панебратц включены в санкционный список Украины. Для компании и её руководителя это означает заморозку активов и полный запрет на ведение бизнеса на территории Украины в течение десяти лет, пишет РБК-Уфа.

В список также вошли Курганский завод химического машиностроения («Курганхиммаш») и его руководитель Артем Афраймович. Ограничения коснулись и Филиппа Герасимова — совладельца курганского предприятия, который до февраля 2017 года возглавлял «Нефтеавтоматику». По официальной версии Киева, все упомянутые компании и лица связаны с военной и нефтяной отраслями России.

«Нефтеавтоматика» — крупный уфимский разработчик, который создает автоматизированные системы управления для промышленных объектов и производит технологическое оборудование. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 7,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1 миллиард.

