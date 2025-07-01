Уфа строит миллионы квадратных метров, а жителям не хватает

Уфа вошла в топ-8 городов России по объёмам строительства, но на каждого жителя приходится меньше квадратного метра. Разбираемся в парадоксе города-гиганта
Уфа вроде бы строительный гигант, но каждому отдельному уфимцу от этого не легче. Как выяснили наши коллеги из РИА Новости, по итогам прошлого года на одного жителя столицы Башкирии пришлось всего 0,86 квадратного метра нового жилья. Этого оказалось мало, чтобы войти даже в группу городов-передовиков.
При этом в абсолютных цифрах всё выглядит монументально. Застройщики ввели 1,13 млн квадратов, что позволило Уфе удержать восьмую строчку в общероссийском рейтинге. Столица республики остался в элитном клубе из девяти мегаполисов, где за год возводят более миллиона квадратных метров.
Однако дьявол кроется в деталях, а точнее — в пересчёте на душу населения. Тут Уфа — это здоровяк-тяжеловес, который держит вес, пока другие слабеют, но на спринтерской дистанции за юркими бегунами не поспевает. Лидеры рейтинга, вроде Краснодара (2,34 кв. м) и Грозного (1,98 кв. м), оставили столицу Башкирии далеко позади.
Такой разрыв объясняется просто: в Уфе живёт слишком много людей, и темпы строительства за ними не успевают. И это на фоне общего спада в крупнейших городах страны, где ввод жилья просел на 6,6%. Уфа же свои объёмы сохранила, показав завидную стабильность.
Впрочем, официальная статистика за первые месяцы 2025 года показывает, что стройка в регионе немного замедлилась. По данным Росстата, за январь-апрель в Башкирии сдали на 26,4% меньше жилья, чем за тот же период годом ранее. Власти объясняют это сезонностью и новыми правилами для застройщиков частных домов.
Но есть и хорошие новости, которые дают надежду. По данным РИА Рейтинг на начало 2025 года, Уфа вошла в топ-10 по объёму строящегося жилья на человека — 2,3 квадратных метра. Это значит, что в ближайшем будущем ситуация с доступностью новых квартир может измениться к лучшему.
На долгосрочную перспективу у властей тоже большие планы. Согласно новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к 2030 году средняя обеспеченность жильём в Башкирии должна вырасти до 35 квадратных метров на человека. Для этого за ближайшие годы в республике планируют построить более 21 миллиона «квадратов».
Хорошо, Уфа строит много, но на всех не хватает. А что именно строят? Это всё элитные небоскрёбы для богатых?
Не совсем. Рынок новостроек в Уфе сейчас пытается угодить всем. С одной стороны, возводят жилые комплексы бизнес-класса вроде THE PRIME или Le Cristal, где цена квартиры может доходить до 47 миллионов рублей. С другой — активно строят и эконом-сегмент. Например, в ЖК «Некрасовский» можно найти квартиру за 3,2 миллиона, а в «Цветах Башкирии» — от 4,6 миллиона рублей. Так что строят всё: от скромных студий для старта до пентхаусов с видом на реку. Вопрос только в толщине кошелька.
А если говорить о конкретных ценах? Сколько на самом деле стоит квадратный метр в Уфе в 2025 году?
Если верить официальной статистике, средняя цена «квадрата» в новостройке в первом квартале 2025 года составила 149,5 тысяч рублей. На вторичном рынке чуть дешевле — 117,9 тысяч. Именно последнюю цифру власти города предлагают использовать как ориентир для расчёта рыночной стоимости жилья, чтобы определять, кому нужна помощь с квартирой. Как альтернатива есть частный дом, но тут тоже всё непросто: один только индивидуальный проект может обойтись в 400 тысяч рублей, не считая стоимости земли и самого строительства.
В статье говорится про миллионы новых метров. Где они собираются всё это строить? В городе ещё есть место?
Место найдут, но не в чистом поле. Власти Уфы сделали ставку на программу комплексного развития территорий (КРТ). Это означает, что под снос пойдут целые кварталы старой застройки. Например, только в двух районах города — в центре и в районе проспекта Салавата Юлаева — планируют снести более 630 частных и многоквартирных домов, чтобы на их месте возвести 600 тысяч квадратных метров нового жилья. В целом по городу уже заключено 13 таких договоров, которые преобразят более 200 гектаров и дадут почти 1,5 миллиона «квадратов» новостроек.
Все эти новые стройки — это хорошо, но что будет со старыми домами? Их просто оставят разваливаться?
Не совсем. Параллельно с новым строительством в Башкирии работает программа капитального ремонта. На 2025 год запланировано привести в порядок 600 многоквартирных домов по всей республике, на что выделено 5 миллиардов рублей. В перечень работ входит ремонт крыш, фасадов, подвалов и инженерных систем, включая замену лифтов. Это показывает, что власти пытаются работать на два фронта: возводить современное жильё и одновременно поддерживать существующий жилой фонд, чтобы он не превращался в руины.