Уфа строит миллионы квадратных метров, а жителям не хватает

Уфа вошла в топ-8 городов России по объёмам строительства, но на каждого жителя приходится меньше квадратного метра. Разбираемся в парадоксе города-гиганта

Уфа вроде бы строительный гигант, но каждому отдельному уфимцу от этого не легче. Как выяснили наши коллеги из РИА Новости, по итогам прошлого года на одного жителя столицы Башкирии пришлось всего 0,86 квадратного метра нового жилья. Этого оказалось мало, чтобы войти даже в группу городов-передовиков.

При этом в абсолютных цифрах всё выглядит монументально. Застройщики ввели 1,13 млн квадратов, что позволило Уфе удержать восьмую строчку в общероссийском рейтинге. Столица республики остался в элитном клубе из девяти мегаполисов, где за год возводят более миллиона квадратных метров.

Однако дьявол кроется в деталях, а точнее — в пересчёте на душу населения. Тут Уфа — это здоровяк-тяжеловес, который держит вес, пока другие слабеют, но на спринтерской дистанции за юркими бегунами не поспевает. Лидеры рейтинга, вроде Краснодара (2,34 кв. м) и Грозного (1,98 кв. м), оставили столицу Башкирии далеко позади.

Такой разрыв объясняется просто: в Уфе живёт слишком много людей, и темпы строительства за ними не успевают. И это на фоне общего спада в крупнейших городах страны, где ввод жилья просел на 6,6%. Уфа же свои объёмы сохранила, показав завидную стабильность.

Впрочем, официальная статистика за первые месяцы 2025 года показывает, что стройка в регионе немного замедлилась. По данным Росстата, за январь-апрель в Башкирии сдали на 26,4% меньше жилья, чем за тот же период годом ранее. Власти объясняют это сезонностью и новыми правилами для застройщиков частных домов.

Но есть и хорошие новости, которые дают надежду. По данным РИА Рейтинг на начало 2025 года, Уфа вошла в топ-10 по объёму строящегося жилья на человека — 2,3 квадратных метра. Это значит, что в ближайшем будущем ситуация с доступностью новых квартир может измениться к лучшему.

На долгосрочную перспективу у властей тоже большие планы. Согласно новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к 2030 году средняя обеспеченность жильём в Башкирии должна вырасти до 35 квадратных метров на человека. Для этого за ближайшие годы в республике планируют построить более 21 миллиона «квадратов».