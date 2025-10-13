Уфа опустилась в рейтинге зарплат

Столица Башкирии скатилась на 39-е место в рейтинге городов по уровню зарплат. Хотя средний чек вырос до 79,4 тысяч, купить на них можно меньше.

Уфа заняла 39-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат, составленном агентством РИА Рейтинг за первое полугодие 2025 года. Несмотря на то, что средняя зарплата в городе выросла до 79,4 тыс. рублей, жители могут позволить себе меньше товаров и услуг, чем год назад, сообщает РБК-Уфа.

Главный показатель рейтинга — покупательная способность, то есть сколько стандартных наборов товаров и услуг можно купить на среднюю зарплату. В Уфе этот показатель составил 3,5 набора.

Это ухудшение по сравнению с прошлогодним результатом, когда столица Башкирии занимала 28-е место, а среднего дохода хватало на 3,72 потребительского набора. Таким образом, хотя номинально зарплаты выросли на 9,9% за год, их реальная покупательная способность снизилась.

Кто в лидерах и аутсайдерах

Самый высокий уровень жизни, согласно исследованию, в северных городах. Лидером остаётся Новый Уренгой, где на среднюю зарплату можно купить 5,86 потребительского набора. В первую пятерку также вошли Салехард (5,57), Южно-Сахалинск (5,25), Москва (4,78) и Анадырь (4,27).

Последнюю строчку рейтинга занимает Нальчик — здесь средней зарплаты хватает лишь на 2,16 набора. В пятерке аутсайдеров также оказались Грозный, Элиста, Владикавказ и Черкесск.

Отметим, что весной 2025 года исследование рекрутингового портала hh.ru показало иную картину. В нем Уфа вошла в тройку лидеров среди городов-миллионников по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат — 75,2 тыс. рублей, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

В другом исследовании РИА, где оценивались зарплаты по отраслям, Уфа заняла 51-е место. Самой высокооплачиваемой сферой в городе стала профессиональная и научная деятельность со средним заработком 100 тыс. рублей в месяц.