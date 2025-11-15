0
28 минут
Экономика

У жителей Башкирии есть две недели на уплату налогов

Жителям Башкирии необходимо уплатить имущественные, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ за 2024 год до 1 декабря. Узнайте, какие санкции грозят неплательщикам и какими способами можно провести оплату.
деньги, рубли, калькулятор
©allbashkiria

Жители Башкирии должны до 1 декабря оплатить имущественные, транспортные и земельные налоги, а также НДФЛ за 2024 год. В региональном Управлении ФНС предупредили, что со 2 декабря к неплательщикам начнут применять санкции.

Просрочка грозит не только ежедневным начислением пени, но и более серьезными мерами. Среди них — блокировка банковских счетов, арест имущества и запрет на выезд за пределы России. Как пояснили в ведомстве, все это также повлечет дополнительные расходы в виде исполнительского сбора.

Внести платежи можно дистанционно — через личный кабинет на портале ФНС, мобильное приложение «Налоги ФЛ» и «Госуслуги». Оплата также доступна в онлайн-банках и отделениях почты. Получить консультацию можно по единому номеру налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Похожие записи
0
14.11.2025
Экономика

В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

деньги, рубли, калькулятор
С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
0
08.11.2025
Экономика

В Башкирии зафиксирован бум самозанятости. Что происходит?

женщина сидит за компьютером
В Башкирии почти на треть выросло число плательщиков налога на профдоход. Республика закрепилась в тройке лидеров по ПФО, уступив лишь Татарстану и Самарской области.
0
17.10.2025
Экономика

Бизнес в Башкирии заплатит больше: два налога повысят с 2026 года

металлические монеты и бумажные рубли
Минфин Башкирии решил подтянуть бюджет за счёт бизнеса. С 2026-го повысятся налоги на имущество и стоянки. Казан республики пополнится 320 миллионами рублей
0
25.09.2025
Экономика

НДС вырастет до 22%, а за ним потянутся все цены. На сколько подорожает жизнь россиян?

овощи на полках магазина
Минфин предложил поднять НДС до 22% с 2026 года. Эксперты прогнозируют, что большинство товаров подорожает на 6–8%, но обещают, что стоимость хлеба и молока почти не изменится.
0
15.11.2025
Советы

Эксперты из Уфы назвали шесть продуктов, которым вредит заморозка

Хранение некоторых продуктов в холодильнике не только ухудшает их вкус, но и лишает питательной ценности. Эксперты уфимского Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики разъяснили
0
15.11.2025
Новости

Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

кошка лежит на полу
Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.