У жителей Башкирии есть две недели на уплату налогов

Жителям Башкирии необходимо уплатить имущественные, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ за 2024 год до 1 декабря. Узнайте, какие санкции грозят неплательщикам и какими способами можно провести оплату.

Жители Башкирии должны до 1 декабря оплатить имущественные, транспортные и земельные налоги, а также НДФЛ за 2024 год. В региональном Управлении ФНС предупредили, что со 2 декабря к неплательщикам начнут применять санкции.

Просрочка грозит не только ежедневным начислением пени, но и более серьезными мерами. Среди них — блокировка банковских счетов, арест имущества и запрет на выезд за пределы России. Как пояснили в ведомстве, все это также повлечет дополнительные расходы в виде исполнительского сбора.

Внести платежи можно дистанционно — через личный кабинет на портале ФНС, мобильное приложение «Налоги ФЛ» и «Госуслуги». Оплата также доступна в онлайн-банках и отделениях почты. Получить консультацию можно по единому номеру налоговой службы: 8-800-222-22-22.