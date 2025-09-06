0
7 часов
Экономика

Турецкий бизнес инвестирует 800 млн рублей в два завода в Башкирии

Турецкие компании Micronic Filter и Tarar Un Ve GIDA SAN вложат в Башкирию от 800 млн рублей. В республике появятся заводы по производству семян и фильтров.
поле с пшеницей
©Imagen

В экономику Башкирии готовится влить почти миллиард рублей. По информации, опубликованной РБК Уфа, два крупных турецких бизнес-игрока договорились о реализации крупных проектов в регионе.

На инвестсабантуе «Зуралье-2025» в Сибае были подписаны соглашения о намерениях с компаниями Micronic Filter и Tarar Un Ve GIDA SAN. Эти договорённости стали итогом сессии по российско-турецким торговым связям.

Представитель республики при Торгпредстве РФ в Турции Марат Тансыккужин пояснил, что на строительство семенного завода направят около 500 миллионов рублей. Ещё 300 миллионов инвестируют в оборудование для производства фильтрующих компонентов, причём для этого уже есть местный партнёр с готовой площадкой. Общая сумма вложений, по его оценкам, может превысить миллиард рублей.

Основатель Micronic Filter Эрджан Суат рассказал, что для него Башкирия — очень близкий и родной регион с благоприятным бизнес-климатом. Теперь компания планирует локализовать здесь производство промышленных фильтров для спецтехники.

Учредитель Tarar Un Ve GIDA SAN Тарар Бирол отметил, что его проект по созданию семенного завода реализуется поэтапно. Его фирма «Траксем» работает в республике с мая 2024 года. Он сравнил развитие бизнеса с ребёнком, который делает первые, но уверенные шаги к устойчивому партнёрству.

Несмотря на внешнюю конъюнктуру, власти Башкирии видят в турецких предпринимателях надёжных партнёров, готовых не только торговать, но и инвестировать. Правительство региона, в свою очередь, пообещало оказать им полную поддержку.

По итогам инвестсабантуя «Зауралье-2025» в Сибае были заключены контракты на 70 миллиардов рублей. Сам форум, как сообщалось, собрал 2,5 тысячи участников из десяти стран мира и 28 регионов России, подтвердив свой высокий статус.

Похожие записи
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии без торгов выделили землю под клинику, завод удобрений и склад

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии одним росчерком пера выделил гектары земли трём компаниям. Без торгов. На участках появятся частная клиника, завод удобрений и склад.
0
25.07.2025
Экономика

В деревне Дорогино под Уфой построят отель за 75 млн рублей

чашка кофе на столе в гостинице
В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест
0
25.07.2025
Экономика

Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

две курицы
Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест
0
21.07.2025
Новости

Отдых в Турции стал смертельно опасным: бактерия Vibrio убивает каждого пятого заразившегося

флаг турции на фоне моря
На турецких пляжах и в других частях Европы разбушевалась бактерия Vibrio. Она живёт в тёплой морской воде и может вызвать тяжёлые инфекции, вплоть до летального исхода
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.