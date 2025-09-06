Турецкий бизнес инвестирует 800 млн рублей в два завода в Башкирии

Турецкие компании Micronic Filter и Tarar Un Ve GIDA SAN вложат в Башкирию от 800 млн рублей. В республике появятся заводы по производству семян и фильтров.

В экономику Башкирии готовится влить почти миллиард рублей. По информации, опубликованной РБК Уфа, два крупных турецких бизнес-игрока договорились о реализации крупных проектов в регионе.

На инвестсабантуе «Зуралье-2025» в Сибае были подписаны соглашения о намерениях с компаниями Micronic Filter и Tarar Un Ve GIDA SAN. Эти договорённости стали итогом сессии по российско-турецким торговым связям.

Представитель республики при Торгпредстве РФ в Турции Марат Тансыккужин пояснил, что на строительство семенного завода направят около 500 миллионов рублей. Ещё 300 миллионов инвестируют в оборудование для производства фильтрующих компонентов, причём для этого уже есть местный партнёр с готовой площадкой. Общая сумма вложений, по его оценкам, может превысить миллиард рублей.

Основатель Micronic Filter Эрджан Суат рассказал, что для него Башкирия — очень близкий и родной регион с благоприятным бизнес-климатом. Теперь компания планирует локализовать здесь производство промышленных фильтров для спецтехники.

Учредитель Tarar Un Ve GIDA SAN Тарар Бирол отметил, что его проект по созданию семенного завода реализуется поэтапно. Его фирма «Траксем» работает в республике с мая 2024 года. Он сравнил развитие бизнеса с ребёнком, который делает первые, но уверенные шаги к устойчивому партнёрству.

Несмотря на внешнюю конъюнктуру, власти Башкирии видят в турецких предпринимателях надёжных партнёров, готовых не только торговать, но и инвестировать. Правительство региона, в свою очередь, пообещало оказать им полную поддержку.