«Туканский металлургический комплекс» построит в Башкирии завод за 10 миллиардов рублей

В Белорецке планируется построить завод по производству гранулированного чугуна. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей, реализация проекта рассчитана до 2030 года.

Министерство экономического развития России внесло компанию «Туканский металлургический комплекс» в реестр резидентов ТОР «Белорецк». Инвестор построит завод по выпуску гранулированного чугуна, вложит в производство 10 млрд рублей и создаст 157 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства Башкортостана.

Что будут производить

Предприятие займется переработкой железорудного концентрата. Конечный продукт — гранулированный чугун. Первый вице-премьер правительства Рустам Муратов отметил, что завод будет работать по технологии FCIT. Она предусматривает замкнутый водооборот. Это снизит нагрузку на экологию.

Продукцию планируют продавать предприятиям машиностроения, металлургии и оборонного комплекса. Компания уже провела переговоры и нашла потенциальных покупателей в России и Китае.

Сроки строительства

Проект рассчитан на период с 2026 по 2030 год. График работ следующий: до конца второго квартала 2026 года инвестор подготовит проектную документацию, получит разрешение на строительство и оформит аренду земли.

Саму стройку планируют завершить в 2027 году. На проектную мощность завод выйдет к 2028 году. Ежегодно предприятие будет выпускать 332,5 тысячи тонн чугуна.

Что это значит для города

Белорецк получит крупного промышленного налогоплательщика и 157 новых вакансий. Производственная площадка займет территорию менее 15 гектаров. Транспортную логистику организуют с использованием автомобилей и железной дороги, что может увеличить загрузку местных транспортных узлов.

Статус резидента территории опережающего развития (ТОР) дает компании налоговые льготы, что повышает шансы на успешный запуск производства.

Справка

В Башкортостане действуют пять территорий опережающего развития: в Белорецке, Белебее, Кумертау, Благовещенске и Нефтекамске. Льготные режимы привлекают капитал: по данным Росстата, в 2024 году инвестиции в экономику республики достигли исторического максимума — 783,8 млрд рублей. Рост составил 9,7%.

Параллельно с российскими инвесторами в регион заходит иностранный бизнес. Турецкие компании вкладывают 800 млн рублей в производство семян и фильтров, а белорусская 1AK-GROUP строит завод компонентов для аккумуляторов за 2,1 млрд рублей в особой экономической зоне «Алга».