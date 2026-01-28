0
3 часа
Экономика

«Туканский металлургический комплекс» построит в Башкирии завод за 10 миллиардов рублей

В Белорецке планируется построить завод по производству гранулированного чугуна. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей, реализация проекта рассчитана до 2030 года.
здания завода
©Минэкономразвития Башкирии

Министерство экономического развития России внесло компанию «Туканский металлургический комплекс» в реестр резидентов ТОР «Белорецк». Инвестор построит завод по выпуску гранулированного чугуна, вложит в производство 10 млрд рублей и создаст 157 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства Башкортостана.

Содержание
  1. Что будут производить
  2. Сроки строительства
  3. Что это значит для города
  4. Справка

Что будут производить

Предприятие займется переработкой железорудного концентрата. Конечный продукт — гранулированный чугун. Первый вице-премьер правительства Рустам Муратов отметил, что завод будет работать по технологии FCIT. Она предусматривает замкнутый водооборот. Это снизит нагрузку на экологию.

Продукцию планируют продавать предприятиям машиностроения, металлургии и оборонного комплекса. Компания уже провела переговоры и нашла потенциальных покупателей в России и Китае.

Сроки строительства

Проект рассчитан на период с 2026 по 2030 год. График работ следующий: до конца второго квартала 2026 года инвестор подготовит проектную документацию, получит разрешение на строительство и оформит аренду земли.

Саму стройку планируют завершить в 2027 году. На проектную мощность завод выйдет к 2028 году. Ежегодно предприятие будет выпускать 332,5 тысячи тонн чугуна.

Что это значит для города

Белорецк получит крупного промышленного налогоплательщика и 157 новых вакансий. Производственная площадка займет территорию менее 15 гектаров. Транспортную логистику организуют с использованием автомобилей и железной дороги, что может увеличить загрузку местных транспортных узлов.

Статус резидента территории опережающего развития (ТОР) дает компании налоговые льготы, что повышает шансы на успешный запуск производства.

Справка

В Башкортостане действуют пять территорий опережающего развития: в Белорецке, Белебее, Кумертау, Благовещенске и Нефтекамске. Льготные режимы привлекают капитал: по данным Росстата, в 2024 году инвестиции в экономику республики достигли исторического максимума — 783,8 млрд рублей. Рост составил 9,7%.

Параллельно с российскими инвесторами в регион заходит иностранный бизнес. Турецкие компании вкладывают 800 млн рублей в производство семян и фильтров, а белорусская 1AK-GROUP строит завод компонентов для аккумуляторов за 2,1 млрд рублей в особой экономической зоне «Алга».

Похожие записи
0
24.01.2026
Новости

Власти Башкирии отдали землю у памятника Салавату Юлаеву под термальный комплекс

внутри русской бани
У подножия памятника Салавату Юлаеву появится крупный банный комплекс за 2 млрд рублей. Землю без торгов получили бизнесмены, чей прошлый проект в Тюмени превратился в ледяную глыбу после мощного пожара.
0
06.01.2026
Новости

Станислав Ярушин из сериала «Универ» провел новогодние праздники в Башкирии

Стас Ярушин
Актер и телеведущий Станислав Ярушин выбрал для новогоднего отдыха горнолыжный комплекс в Белорецке. Артист отметил спокойную атмосферу курорта.
0
23.12.2025
Экономика

На озере Талкас в Башкирии построят базу отдыха за 50 млн рублей

карточки об инвестициях
Правительство Башкирии одобрило строительство базы отдыха «Хутор» в Баймакском районе. Компания «Континент» вложит в проект 50 млн рублей, чтобы создать комфортные условия для туристов на популярном диком пляже.
0
19.12.2025
Спецоперация

Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

путин
Мать погибшего участника СВО из Белорецка год не могла получить присвоенную сыну награду. Чиновники задерживали выдачу, ссылаясь на обстоятельства. Ситуация разрешилась только после того, как обращение
0
16.12.2025
Происшествия

Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

рабочие на устранении коммунальной аварии
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам.
0
13.12.2025
Экономика

Под Уфой появится кондитерская фабрика за 136 миллионов рублей

кусочек торта
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для кондитерского производства в Иглинском районе. Об этом сообщает РБК Уфа 12 декабря.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.