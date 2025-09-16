Цены в России почти перестали расти. Но Центробанк просит не радоваться

Инфляция в России резко замедлилась до 4,1% в августе, почти достигнув цели ЦБ в 4%. Это вдвое ниже июльских цифр. Однако регулятор считает, что радоваться рано, так как эффект вызван разовыми факторами.

Почти двукратное замедление роста цен в стране стало главным экономическим итогом августа. Показатель инфляции упал до 4,1%, следует из свежего информационно-аналитического отчёта Центробанка.

Этот результат оказался почти вдвое лучше июльского, когда аналитики фиксировали 8,4%. Теперь до заветной цели регулятора в 4,0% осталось совсем немного.

Позитивная динамика наблюдается и в годовом выражении. Если сравнивать с прошлым августом, цены подросли на 8,1%, хотя месяцем ранее этот показатель составлял 8,8%.

Однако в Центробанке призывают не надевать розовые очки. Регулятор считает, что за этим позитивом стоят в основном разовые и непредсказуемые факторы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила эту мысль после недавнего снижения ключевой ставки до 17%. Она пояснила, что устойчивые показатели подорожания товаров и услуг всё ещё держатся в коридоре 4–6%. Для фиксации тренда на снижение цен потребуется больше времени.