Цены на новостройки в Уфе показали заметный рост за год

Квадратный метр в уфимских новостройках теперь стоит 166,8 тысяч. За год ценник подскочил на 8,4%. Средняя квартира обойдётся уже в 7,4 миллиона рублей.
строящийся дом
Покупка квартиры в новостройке Уфы теперь обойдется дороже. В октябре квадратный метр на первичном рынке стоил в среднем 166,8 тысячи рублей, а средняя цена квартиры достигла 7,4 миллиона. За год цены выросли на 8,4% и 4,1% соответственно. По данным исследования портала «Мир квартир», по дороговизне квадратного метра Уфа занимает 17-е место среди 70 крупных городов России.

Рост цен затронул почти всю страну: в среднем по России квадратный метр подорожал на 10,3% (до 151,5 тыс. рублей), а средняя стоимость квартиры — на 7,6% (до 7,8 млн рублей). Сильнее всего цены выросли в Севастополе (+33,9%), Магнитогорске (+32,3%) и Кургане (+28%). Снижение зафиксировано только в трёх городах: Махачкале, Архангельске и Твери.

Эксперты связывают подорожание с сокращением предложения. Из-за высокой ключевой ставки застройщики замедлили вывод новых проектов, и за год объём предложения на рынке сократился на 24%. При этом спрос на строящееся жильё, в том числе благодаря ипотечным программам, остался высоким.

Чтобы сохранить доступность жилья, застройщики начали уменьшать площадь квартир. За год средний метраж сократился с 52,8 до 51,5 кв. м.

При этом важно помнить, что реальная цена покупки может быть ниже заявленной. По данным РБК Уфа, во втором квартале 2025 года разница между ценой в объявлениях и в договорах долевого участия составляла в среднем 7%. Например, при заявленной цене 168 тысяч рублей за метр, сделки заключались по 156 тысяч. Это даёт покупателям возможность для торга.

