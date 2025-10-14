Центробанк предупредил жителей Башкирии о двух ненадежных кооперативах

Центробанк добавил «Инвест Капитал Плюс» из Уфы и КПК «Ай» из Месягутово в список нелегалов. Теперь в «черном списке» 69 компаний из Башкирии.

Центробанк внес два потребительских кооператива из Башкирии в список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Его пополнили уфимский «Инвест Капитал Плюс» и КПК «Ай» из села Месягутово, сообщает РБК-Уфа. Регулятор рекомендует не доверять им свои деньги.

Теперь в «черном списке» ЦБ числятся 69 компаний из республики. Семь из них попали туда в 2025 году. Кооператив «Инвест Капитал Плюс» работает в Уфе с 2005 года под руководством Армена Акопяна. КПК «Ай» был создан в Месягутово в 2012 году, его возглавляет Юрий Окунев.

Банк России ведет этот список, чтобы защитить граждан от финансовых потерь. Он находит сомнительные организации с помощью собственной системы мониторинга и по жалобам людей. Прежде чем вкладывать деньги, всегда проверяйте компанию в списке ЦБ. При этом любая организация может обжаловать свое включение в перечень.

Ранее в 2025 году в список попадали, но уже исключены уфимская МКК «Ваши добрые деньги», «Финанс Ломбард» из Стерлитамака и «Бриллиант» из Нефтекамска. По закону о персональных данных, в открытый список не включают физлиц и индивидуальных предпринимателей.