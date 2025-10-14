0
10 часов
Экономика

Центробанк предупредил жителей Башкирии о двух ненадежных кооперативах

Центробанк добавил «Инвест Капитал Плюс» из Уфы и КПК «Ай» из Месягутово в список нелегалов. Теперь в «черном списке» 69 компаний из Башкирии.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Центробанк внес два потребительских кооператива из Башкирии в список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Его пополнили уфимский «Инвест Капитал Плюс» и КПК «Ай» из села Месягутово, сообщает РБК-Уфа. Регулятор рекомендует не доверять им свои деньги.

Теперь в «черном списке» ЦБ числятся 69 компаний из республики. Семь из них попали туда в 2025 году. Кооператив «Инвест Капитал Плюс» работает в Уфе с 2005 года под руководством Армена Акопяна. КПК «Ай» был создан в Месягутово в 2012 году, его возглавляет Юрий Окунев.

Банк России ведет этот список, чтобы защитить граждан от финансовых потерь. Он находит сомнительные организации с помощью собственной системы мониторинга и по жалобам людей. Прежде чем вкладывать деньги, всегда проверяйте компанию в списке ЦБ. При этом любая организация может обжаловать свое включение в перечень.

Ранее в 2025 году в список попадали, но уже исключены уфимская МКК «Ваши добрые деньги», «Финанс Ломбард» из Стерлитамака и «Бриллиант» из Нефтекамска. По закону о персональных данных, в открытый список не включают физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Похожие записи
0
13.10.2025
Экономика

Россиян предупредили о новых ограничениях с банковскими картами

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
С декабря в России вводят лимит на число банковских карт: до 5 в одном банке и до 20 всего. Мера направлена против дропперов и мошеннических схем.
0
09.10.2025
Экономика

В России предложили ликвидировать микрозаймы и заменить их государственными кредитами

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Микрофинансовые конторы в России могут полностью запретить. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил заменить их на госпрограмму с займами под минимальный процент.
0
09.10.2025
Экономика

Карты Visa и Mastercard с истёкшим сроком могут отключить. Что делать владельцам?

банковская карта Visa
Продлённые карты Visa и Mastercard скоро могут заблокировать из-за устаревших сертификатов безопасности. Деньги на счетах в полной сохранности, но за новой картой «Мир» в банк сходить придётся.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.