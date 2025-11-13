Цена на бензин упала впервые за полтора года. Почему это плохая новость для водителей Башкирии и всей России?

Росстат сообщил о первом с весны 2024 года снижении цен на бензин в России на 13 копеек.

Росстат сообщил о первом с марта 2024 года снижении розничных цен на бензин в России. С 6 по 10 ноября топливо подешевело в среднем на 13 копеек, или 0,18%, пишут Известия. Однако это снижение — лишь капля в море: с начала года бензин подорожал на 11,91%, что более чем вдвое превышает официальную инфляцию. Пока федеральная статистика показывает символический откат, в некоторых регионах, например, в Башкирии, ценники на АЗС продолжают расти, обнажая глубокие проблемы рынка.

Страна контрастов: где-то минус, где-то плюс

Формально цены пошли вниз. По данным Росстата, с 6 по 10 ноября стоимость литра бензина в среднем по стране опустилась до 65,34 рубля. Снижение затронуло 36 субъектов РФ, причем наиболее заметно в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2,0%) областях.

Однако в то же самое время в 29 регионах цены, наоборот, выросли. Рекордсменом стал Забайкальский край с ростом на 0,9%. Эта статистика показывает, что средняя температура по больнице скрывает реальную ситуацию на местах.

Аномалия в Башкирии: цены растут вопреки всему

Пока в одних регионах цены замерли или даже снизились, в Башкирии водители видят обратную картину. Ключевой игрок на местном рынке, сеть АЗС «Башнефть», с начала ноября уже дважды поднимала цены. С начала 2025 года это уже 25-е повышение на заправках компании.

После последнего скачка 8-9 ноября цены на «Башнефти» выглядят так:

АИ-92 — 58,9 руб. (+20 коп.)

АИ-95 — 62,7 руб. (+20 коп.)

АИ-100 — 83,65 руб. (+50 коп.)

Парадокс в том, что розничные цены растут на фоне существенного падения оптовых (биржевых) цен. Как сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в конце октября АИ-92 на бирже подешевел на 11,2%, а АИ-95 — на 6,9%.

Эксперты: сезонность, ручное управление и риск дефицита

Специалисты объясняют, что нынешняя стабилизация вызвана временными факторами, а системные проблемы никуда не делись.

«На стабилизацию цен повлияли сезонное снижение спроса и работа демпферного механизма», — отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

При этом он подчеркивает, что отмена временного запрета на экспорт бензина остается главным риском для нового витка роста цен.

В России десятилетиями действовало негласное правило: цены на АЗС не должны расти быстрее инфляции. Если это происходило, власти вводили запрет на экспорт для насыщения внутреннего рынка.

«В 2025 году эта схема дала сбой, что говорит о рисках дефицита», — считает Сергей Терешкин, гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market. По его словам, ажиотажный спрос, подогреваемый новостями, создает искусственный дефицит на независимых АЗС.

Другая проблема — ручное регулирование рынка. Экономист Григорий Баженов полагает, что такая практика отбивает у владельцев АЗС желание снижать цены, даже когда для этого есть экономические предпосылки.

Что дальше? Главные вопросы без ответов

Ситуация оставляет несколько ключевых вопросов, от которых зависят цены в ближайшие месяцы:

Как долго продержится запрет на экспорт? Летом 2025 года его приостановка привела к резкому скачку цен, после чего запрет пришлось возвращать. Очевидно, что как только экспорт откроют, давление на внутренний рынок снова возрастет.

Сработают ли новые меры регулирования? ФАС и Минэнерго обсуждают повышение нормативов обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 17%. Поможет ли это сбить оптовые цены и дойдет ли это снижение до конечного потребителя — большой вопрос.

Что будет с ценами весной? Нынешнее затишье во многом связано с сезонным падением спроса. С началом аграрного сезона и увеличением поездок спрос снова пойдет вверх, что станет новым испытанием для рынка.

Текущее снижение цен — скорее пауза, чем разворот тренда. Годовой рост стоимости топлива почти вдвое обогнал инфляцию, а региональные аномалии показывают, что единых правил игры на рынке нет.