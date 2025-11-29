Целое здание по цене старой иномарки? В Башкирии пустят с молотка бывший детсад. Ценник вас удивит

В Кушнаренковском районе республики на торги выставлено здание бывшего детского сада в селе Бакаево. Условия аукциона и стоимость объекта.

Районная администрация объявила о проведении электронного аукциона по продаже муниципального имущества, информация о чем появилась на официальном портале ГИС «Торги». Решение о приватизации объекта было принято местными властями в конце августа текущего года.

Предметом торгов выступает нежилое здание, расположенное в селе Бакаево по адресу улица Центральная, дом 27. Общая площадь строения составляет 682,7 квадратных метра, при этом данные о техническом состоянии объекта в опубликованной документации не детализируются.

Начальная стоимость лота определена в размере 308 019 рублей. Для допуска к участию в процедуре претенденты должны перечислить задаток в сумме 61 604 рубля, что составляет 20 процентов от стартовой цены. Шаг аукциона установлен на уровне 15 401 рубля.

Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 17 декабря 2025 года. Сами торги запланированы на 19 декабря, а договор купли-продажи с победителем должен быть подписан в течение пяти рабочих дней после оформления протокола об итогах.

Практика реализации подобных социальных объектов встречалась ранее в городе Октябрьском, где на продажу выставляли детсад за 20 миллионов рублей. Здание имело износ 30 процентов и требовало ремонта инженерных сетей, в результате чего торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ситуация на рынке недвижимости республики характеризуется стагнацией цен в сегменте частного домостроения. Согласно аналитическим данным, средняя стоимость загородного дома в регионе зафиксировалась на уровне 6,2 миллиона рублей. Ипотечное кредитование в Башкирии при этом сохраняет высокие объемы выдачи на фоне общероссийского снижения.

Инфраструктурные вопросы в Кушнаренковском районе также остаются на повестке дня. Жители села Ахлыстино ранее сообщали о проблемах с транспортной доступностью из-за отсутствия качественного дорожного покрытия, что затрудняет проезд экстренных служб и личного транспорта.